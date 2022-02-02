Как запечь курицу, чтобы она получилась суперсочной и хрустящей: секрет от шеф-повара
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Следуйте этим правилам — и ваша курочка получится идеальной.
Кто из нас не любит сочную и нежную печеную курицу с идеальной хрустящей корочкой? Чтобы курица получилась равномерно просоленной и имела любимую всеми золотистую корочку необходимо знать несколько секретов ее приготовления.
Шеф-повар Николай Люлько в Инстаграм поделился своими хитростями, которые он использует для приготовления идеальной сочной курочки.
Итак, чтобы курица была суперсочной и равномерно просоленной необходимо сделать соляной раствор. Для этого в 2 л воды необходимо развести 100 г соли. Далее замочите курицу и оставьте ее в холодильнике на 10 часов. Далее обсушите курицу и хорошо натрите ее снаружи и внутри такими специями:
- Копченая паприка 2 ч.л
- Кориандр молотый 2 ч.л
- Гранулированный чеснок 2 ч.л
- Мускатный орех молотый 1 ч.л
- Смесь 5ти перцев 1 ч.л
- Карри 1 ч.л
Курицу необходимо запекать в духовке при температуре 180 градусов 1 час. Если хотите придать курочке неповторимый аромат барбекю — готовьте ее на газовом гриле с щепой для дымка то же количество времени.
"Самое главное — готовить курицу до температуры 74 градуса. Используйте для контроля температуры градусник", — советует повар.
Также он поделился секретом того, как добиться вкусной хрустящей корочки у курицы. Для этого за 10-15 минут до готовности смажьте курицу рафинированным оливковым маслом.
Ранее повар раскрыл секрет приготовления идеального хрустящего картофеля.
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