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Как запечь курицу, чтобы она получилась суперсочной и хрустящей: секрет от шеф-повара

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Такая курица станет украшением любого стола Новость обновлена 02 февраля 2022, 15:24
Такая курица станет украшением любого стола

Следуйте этим правилам — и ваша курочка получится идеальной.

Кто из нас не любит сочную и нежную печеную курицу с идеальной хрустящей корочкой? Чтобы курица получилась равномерно просоленной и имела любимую всеми золотистую корочку необходимо знать несколько секретов ее приготовления.

Шеф-повар Николай Люлько в Инстаграм поделился своими хитростями, которые он использует для приготовления идеальной сочной курочки.

Итак, чтобы курица была суперсочной и равномерно просоленной необходимо сделать соляной раствор. Для этого в 2 л воды необходимо развести 100 г соли. Далее замочите курицу и оставьте ее в холодильнике на 10 часов. Далее обсушите курицу и хорошо натрите ее снаружи и внутри такими специями:

  • Копченая паприка 2 ч.л
  • Кориандр молотый 2 ч.л
  • Гранулированный чеснок 2 ч.л
  • Мускатный орех молотый 1 ч.л
  • Смесь 5ти перцев 1 ч.л
  • Карри 1 ч.л

Курицу необходимо запекать в духовке при температуре 180 градусов 1 час. Если хотите придать курочке неповторимый аромат барбекю — готовьте ее на газовом гриле с щепой для дымка то же количество времени.

"Самое главное — готовить курицу до температуры 74 градуса. Используйте для контроля температуры градусник", — советует повар.

Также он поделился секретом того, как добиться вкусной хрустящей корочки у курицы. Для этого за 10-15 минут до готовности смажьте курицу рафинированным оливковым маслом.

Ранее повар раскрыл секрет приготовления идеального хрустящего картофеля.

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