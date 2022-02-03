Зачем добавлять сахар в котлеты: секрет идеального фарша

Этот ингредиент сделает ваши котлеты сочными и хрустящими.

Котлеты — просто незаменимое блюдо на столе каждой семьи. Оно сытное, питательное, вкусное, поэтому любят его и взрослые и дети. Но как же приготовить котлеты так, чтобы они были идеальными? Мы уже рассказывали, почему в котлеты не стоит добавлять лук и яйца, а сегодня расскажем, зачем в фарш нужно добавить сахар.

Идеальный фарш для котлет: зачем нужен сахар

Сахар — более привычный ингредиент для десертов. И лишь немногие хозяйки знают о том, что сахар обязательно нужно добавлять в такие неочевидные блюда как борщ и печеное мясо, пишет vazhnoznat.com. Он не только не испортит ваше блюдо, но и придаст ему яркие вкусовые нотки. Сахар нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы сбалансировать их вкус. Эта специя поможет убрать чересчур соленый или кисловатый привкус. Так ваши котлеты получатся невероятно вкусными и сочными.

Чтобы блюдо не получилось слишком сладким, необходимо правильно рассчитать пропорцию сахара: на 1 кг фарша используйте 1 столовую ложку сахара. Еще одно важное преимущество этого ингредиента также в том, что при обжаривании у котлет получается золотистая хрустящая корочка, а вот внутри останется мягкая и сочная сердцевина. Вместе с сахаром кулинары советуют добавить в фарш немного кипятка, чтобы он распределился как можно более равномерно.

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