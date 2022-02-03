Как приготовить блины, которые не рвутся: простой лайфхак

Ошибки в приготовлении любимых блинчиков допускают многие

Совсем скоро украинцы будут отмечать один из самых популярных народных праздников — Масленицу. Событие, которое символизирует приход весны и пробуждения природы, отмечается в течение недели перед Великим постом.

Масленичная неделя, в 2022 году длящаяся с 28 февраля по 6 марта, никогда не обходится без приготовления традиционных блинов — тонких лепёшек из жидкого теста, испеченных на сковороде (блиннице).

У некоторых они получаются, у других — рвутся, крошатся, прилипают или пригорают. В первом случае виновато либо слишком густое, либо слишком жидкое тесто, пишет sovkusom.ru.

Что делать, чтобы блины не рвались

После смешивания всех компонентов тесту необходимо настояться не менее 15 минут. За это время мука высвободит клейковину, и только в этом случае можно будет адекватно оценить густоту. К слову, не бойтесь оставлять тесто на ночь в холодильнике.

Также хозяюшек могут беспокоить комки, которые образуются в испеченных блинчиках. Как их "миновать" во время приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.