Укр

Как готовить блины, чтобы не прилипали: секрет прост

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Названы причины, по которым тесто прилипает к сковороде Новость обновлена 05 февраля 2022, 10:25
Названы причины, по которым тесто прилипает к сковороде

Первый блин комом в этот раз не получится

В скором времени столы украинцев будут украшать вкусные блины, приготовленные к одному из самых популярных народных праздников — Масленице, или Масленичной неделе, которая в этом году стартует 28 февраля, а заканчивается 6 марта.

С тем, как быть со рвущимися блинчиками мы уже рассказывали, а теперь нужно обратить внимание на проблему прилипания теста к сковороде. Приготовление блинов на специальной блиннице или сковороде с антипригарным покрытием может принести только удовольствие, однако с прилипанием теста можно столкнутся даже с самой "передовой" кухонной утварью, пишет sovkusom.ru

Почему прилипают блины и что с этим делать

Чтобы тесто не прилипало, сковороду следует смазывать маслом после 3–4 блинов. А также не забывать добавлять в тесто растительное масло.

Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.

Напомним, что ежегодно праздник Масленицы предшествует первому дню Великого поста, который в 2022 году начинается 7 марта. Как подготовится к посту и что запрещено делать во время Масленичной недели — об этом "Телеграф" рассказывал ранее.

Теги:
#Масленица #Блины #Лайфхаки
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