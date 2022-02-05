Как готовить блины, чтобы не прилипали: секрет прост

Первый блин комом в этот раз не получится

В скором времени столы украинцев будут украшать вкусные блины, приготовленные к одному из самых популярных народных праздников — Масленице, или Масленичной неделе, которая в этом году стартует 28 февраля, а заканчивается 6 марта.

С тем, как быть со рвущимися блинчиками мы уже рассказывали, а теперь нужно обратить внимание на проблему прилипания теста к сковороде. Приготовление блинов на специальной блиннице или сковороде с антипригарным покрытием может принести только удовольствие, однако с прилипанием теста можно столкнутся даже с самой "передовой" кухонной утварью, пишет sovkusom.ru

Почему прилипают блины и что с этим делать

Чтобы тесто не прилипало, сковороду следует смазывать маслом после 3–4 блинов. А также не забывать добавлять в тесто растительное масло.

Читайте также: Категория Рецепты Что добавить в тесто для блинов, чтобы они наверняка получились: лайфхаки и рецепт Готовите блины? На что обратить внимание и что добавить в тесто, чтобы они наверняка получились упругими, и в то же время таяли во рту?

Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.

Напомним, что ежегодно праздник Масленицы предшествует первому дню Великого поста, который в 2022 году начинается 7 марта. Как подготовится к посту и что запрещено делать во время Масленичной недели — об этом "Телеграф" рассказывал ранее.