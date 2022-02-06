Сочный стейк, который можно с легкостью приготовить дома: рецепт от судьи "МастерШефа" (видео)

Правильно подобранный рецепт позволит сделать сочный и ароматный стейк на обычной домашней кухне

Американцы считают стейк национальным блюдом и, как правило, используют говядину учитывая его "мраморность". Стейк из свинины обожают многие гурманы, особенно европейские повара.

Каким должен быть настоящий стейк, а также, как правильно его готовить дома, рассказал судья кулинарного проекта "МастерШеф", украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

"Главный секрет – правильное мясо! Стейк сухой или влажной выдержки и от специальной породы скота такое мясо называют мраморным", — отмечает кулинар.

Главное, что нужно помнить:

толщина стейка должна быть 2.5-3.5 см;

мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки;

идеальная степень прожарки – зависит от вашего вкуса;

чтобы готовое мясо не было сухим – солить стейк следует во время второй жарки;

правильный стейк не "течет" на тарелке.

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Как приготовить стейк дома: рецепт

Жарим на обычной сковороде, хорошо разогретом масле. После перекладываем мясо в теплое место. Можно взять деревянную доску с фольгой на 10-15 минут. За это время температура выравнивается и соки умеренно пропитывают стейк. Разогреваем сковороду и кладем мясо. Добавляем ароматные травы, чеснок и сливочное масло. Щедро солим и перчим, доводим стейк до румяной, красивой, ароматной корочки. Готовим соус. Забираем лишний жир из сковороды после первой обжарки, добавляем красное сухое вино, выпариваем его, солим, перчим и добавляем сливочное масло.

Отметим, что обычные домашние котлетки могут "притупить" потребность в мясе не хуже самого лучшего стейка в мире. Ранее мы рассказывали о том, почему хлеб, лук и яйца нельзя добавлять в процессе приготовления котлет. А вот сахар в рецепте котлет очень даже приветствуется.