Пицца на сковороде: рецепт вкуснейшего сытного блюда всего за 15 минут

Пицца на сковороде никого не оставит равнодушным.

Пицца — это одно из самых популярных и любимых многими блюд по всему миру. Это отличный вариант быстрого перекуса, который насытит на долгое время. Вариантов приготовления пиццы в мире существует большое количество: ее готовят и с колбасами, и с сырами, и с морепродуктами, и просто с овощами, есть даже сладкие варианты.

Самым простым рецептом этого блюда, является приготовление пиццы на сковороде. 5 минут и блюдо готово. Таким простым рецептом у себя в мини-блоге в Инстаграм рассказала блогер под ником lena_nadeykina. Она отметила, что такой вариант пиццы — это отличная идея на завтрак или перекус.

Стоит отметить, что ежегодно, 9 февраля, отмечается один из самых "вкусных" праздников в мире — Международный день пиццы.

Рецепт пиццы на сковороде за 15 минут

Ингредиенты:

Картофель 220 гр.

Яйцо 1 шт.

Томатный соус 2-3 ст.л.

Помидоры черри 120 гр.

Сыр 100-150 гр.

Итальянские травы

Соль, перец

Мука 1 ст.л.

Способ приготовления:

Картофель натрите на терке, добавьте к нему яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешайте и распределите по сковороде блинчиком. Жарьте на медленном огне 5 минут. Переверните основу, смажьте ее томатным соусом и выложите сверху помидоры и посыпьте сыром. Также можно добавить любые другие ингредиенты по вкусу: кукурузу, грибы, мясо, колбасы. Жарьте под крышкой еще 3-5 минут.

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