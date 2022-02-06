Пицца на сковороде: рецепт вкуснейшего сытного блюда всего за 15 минут
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Пицца на сковороде никого не оставит равнодушным.
Пицца — это одно из самых популярных и любимых многими блюд по всему миру. Это отличный вариант быстрого перекуса, который насытит на долгое время. Вариантов приготовления пиццы в мире существует большое количество: ее готовят и с колбасами, и с сырами, и с морепродуктами, и просто с овощами, есть даже сладкие варианты.
Самым простым рецептом этого блюда, является приготовление пиццы на сковороде. 5 минут и блюдо готово. Таким простым рецептом у себя в мини-блоге в Инстаграм рассказала блогер под ником lena_nadeykina. Она отметила, что такой вариант пиццы — это отличная идея на завтрак или перекус.
Стоит отметить, что ежегодно, 9 февраля, отмечается один из самых "вкусных" праздников в мире — Международный день пиццы.
Рецепт пиццы на сковороде за 15 минут
Ингредиенты:
- Картофель 220 гр.
- Яйцо 1 шт.
- Томатный соус 2-3 ст.л.
- Помидоры черри 120 гр.
- Сыр 100-150 гр.
- Итальянские травы
- Соль, перец
- Мука 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Картофель натрите на терке, добавьте к нему яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешайте и распределите по сковороде блинчиком.
- Жарьте на медленном огне 5 минут.
- Переверните основу, смажьте ее томатным соусом и выложите сверху помидоры и посыпьте сыром. Также можно добавить любые другие ингредиенты по вкусу: кукурузу, грибы, мясо, колбасы.
- Жарьте под крышкой еще 3-5 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет за одну минуту.
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