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Что добавить в магазинный фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Домашние котлеты любят абсолютно все Новость обновлена 07 февраля 2022, 09:46
Домашние котлеты любят абсолютно все

Если вы часто покупаете магазинный фарш, то эти советы придутся вам кстати.

Котлеты — одно из самых простых и сытных мясных блюд. Однако несмотря на то, что они готовятся довольно несложно, и в их рецепте есть свои "подводные камни". К примеру, профессиональные повара не советуют добавлять в фарш лук и хлеб, хотя в "традиционном" рецепте они есть.

Как пишет сайт 1000.menu, лук таки добавлять в фарш стоит, особенно если он магазинный. Таким образом котлеты будут сочнее.

Также еще одним "секретом" приготовления нежных котлет является добавление в фарш молока. Не стоит переживать, что вкус у котлет сделается "молочным" вкус, это вовсе не так. Молоко влияет только на нежность котлет.

Рецепт сочных и нежных котлет

Ингредиенты:

  • Фарш мясной — 700 гр
  • Батон — 300 гр
  • Молоко — 1 стак.
  • Лук — 3 шт.
  • Панировочные сухари — 150 гр
  • Соль — по вкусу
  • Специи сухие — по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Для приготовления котлет возьмите фарш из любого вида мяса. Выложите мясо в просторную чашу, в которой будете замешивать котлеты.
  2. Очищенный лук пропустите через мясорубку и добавьте его в чашу к фаршу.
  3. Батон залейте молоком и дайте ему пропитаться несколько минут. Затем отожмите его от молока, измельчите в мясорубке, и добавьте к фаршу.
  4. Добавьте немного соли и специй. Всю массу хорошо перемешайте.
  5. Котлетная масса не должна быть слишком жидкой, поэтому ее нужно хорошо отбить. Это сделает готовые котлеты нежными, вкусными, плотными и они не развалятся при жарке.
  6. Сформируйте из фарша котлету, обваляйте ее в панировочных сухарях и жарьте на разогретой сковороде на среднем огне 2-3 минуты на каждой стороне до золотистого цвета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Фарш #Котлеты
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