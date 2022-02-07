Что добавить в магазинный фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными
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Если вы часто покупаете магазинный фарш, то эти советы придутся вам кстати.
Котлеты — одно из самых простых и сытных мясных блюд. Однако несмотря на то, что они готовятся довольно несложно, и в их рецепте есть свои "подводные камни". К примеру, профессиональные повара не советуют добавлять в фарш лук и хлеб, хотя в "традиционном" рецепте они есть.
Как пишет сайт 1000.menu, лук таки добавлять в фарш стоит, особенно если он магазинный. Таким образом котлеты будут сочнее.
Также еще одним "секретом" приготовления нежных котлет является добавление в фарш молока. Не стоит переживать, что вкус у котлет сделается "молочным" вкус, это вовсе не так. Молоко влияет только на нежность котлет.
Рецепт сочных и нежных котлет
Ингредиенты:
- Фарш мясной — 700 гр
- Батон — 300 гр
- Молоко — 1 стак.
- Лук — 3 шт.
- Панировочные сухари — 150 гр
- Соль — по вкусу
- Специи сухие — по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Для приготовления котлет возьмите фарш из любого вида мяса. Выложите мясо в просторную чашу, в которой будете замешивать котлеты.
- Очищенный лук пропустите через мясорубку и добавьте его в чашу к фаршу.
- Батон залейте молоком и дайте ему пропитаться несколько минут. Затем отожмите его от молока, измельчите в мясорубке, и добавьте к фаршу.
- Добавьте немного соли и специй. Всю массу хорошо перемешайте.
- Котлетная масса не должна быть слишком жидкой, поэтому ее нужно хорошо отбить. Это сделает готовые котлеты нежными, вкусными, плотными и они не развалятся при жарке.
- Сформируйте из фарша котлету, обваляйте ее в панировочных сухарях и жарьте на разогретой сковороде на среднем огне 2-3 минуты на каждой стороне до золотистого цвета.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.
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