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Как сделать вкус и цвет борща идеальным: назван секретный ингредиент

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Вкус и цвет борща способен подчеркнуть уксус Новость обновлена 07 февраля 2022, 12:25
Вкус и цвет борща способен подчеркнуть уксус

Зная некоторые секреты блюда, и соблюдая все пропорции рецепта, можно приготовить борщ с удивительным вкусом.

Вкусный, наваристый борщ — одна из основ традиционной украинской кухни. Помимо "официальных" его рецептов, которых существует огромное количество, у каждой хозяйки есть еще и свой — "фирменный". Отметим, что украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.

Если вы хотите научиться готовить идеальный борщ, который только одним видом будет вызывать желание съесть всю кастрюлю, нужно знать несколько "секретиков". Об одном из таких секретных ингредиентов рассказывает портал vazhnoznat.com.

Зачем добавлять уксус в борщ

Да, многие хозяйки при приготовлении борща добавляют в блюдо немного уксуса. Делается это для того, чтобы подчеркнуть его вкус и насыщенный цвет. Совсем немного кислоты, добавленной в блюдо, поможет также и сохранить ярко-красный цвет борща и через пару дней (если конечно его не съедят в первые минуты).

Когда и сколько уксуса нужно добавлять в борщ

Чтобы не испортить блюдо лишней кислотой, уксус нужно добавить в зажарку к борщу. Когда лук, морковь и свекла уже стали мягкими, можно добавить немного уксуса, после протушить все еще 5-7 минут, и только потом отправлять зажарку к бульону. Отметим, что использовать стоит шести- или трехпроцентный уксус.

Количество добавляемого уксуса зависит от объема кастрюли, в которой готовится борщ. Пропорция проста: на 1 литр воды идет 1 столовая ложка уксуса. Если дома нет уксуса, его можно заменить лимонной кислотой. Пропорция такая же: на 1 литр воды приходится 1 столовая ложка лимонного сока.

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Теги:
#Рецепт #Борщ #Украинский борщ
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