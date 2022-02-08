Назван идеальный завтрак для похудения

Завтрак — это самый важный прием пищи за день.

День, начатый с правильного завтрака, обречен на успех. А все потому, что хороший завтрак укрепляет иммунную систему, оптимизировать естественную защиту от болезней, заряжает энергией и хорошим настроением на целый день. И если вы находитесь в стадии похудения, то первое правило, которое нужно выполнять — это завтракать по утрам.

Привычка завтракать только поможет в процессе похудения, считает диетолог Ким Роуз. Диетолог отмечает, что в случае пропуска завтрака, человек только усложняет процесс похудения, ведь к обеду он успевает проголодаться и в ход идут перекусы, которые не всегда полезные.

Привычка завтракать дает ряд преимуществ для здоровья: утренний прием пищи дает вам энергию на весь день и является источником энергии для мозга.

Как составить идеальный завтрак

Состав завтрака также важен для похудения. Ким Роуз отметила, что самый быстрый и простой рецепт еды на утро, который будет содержать все необходимые элементы — это тост из авокадо с легким яйцом сверху.

"Нужно размять немного авокадо на тосте, добавить жареное яйцо сверху и посыпать черным перцем, копченой паприкой и добавить немного соли. Это быстро и сытно" — поделилась рецептом диетолог.

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