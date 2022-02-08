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Как правильно варить пельмени: в кипяток бросать нельзя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чтобы пельмени не склеивались можно добавить в воду ложку растительного масла
Чтобы пельмени не склеивались можно добавить в воду ложку растительного масла

Чтобы пельмени не распадались при варке, нужно соблюдать одно важное правило.

Когда хочется быстро перекусить, хорошим и сытным вариантом является простое и вкусное блюдо, которое уже окрестили студенческим, — пельмени. Их можно сварить или пожарить: и так, и так блюдо получается вкусным.

Однако часто при варке пельменей, они лопаются, а после развариваются, что делает их вид не совсем привлекательным. Причиной этого является перепад температур из-за того, что замороженные пельмени бросают в кипяток. Этого делать нельзя, сообщает сайт Белновости.

Так как замороженные пельмени сухие и не пластичные, кипяток разрушает их структуру и они лопаются и слипаются. Чтобы такого не было бросать пельмени нужно в горячую воду.

Если вы "пропустили" этот момент, и вода закипела, нужно в кастрюлю добавить стакан холодной воды, чтобы выровнять температуру нагрева. Так пельмени сохранят свою форму и не расползутся по кастрюле. Однако стоит помнить, что после добавления холодной воды пельмени варить нужно дольше.

Также, чтобы пельмени при варке не полопались, их можно замочить в воде на несколько минут перед тем, как бросать в воду, чтобы довести их до комнатной температуры. Таким образом они впитают нужное количество воды, что повысит их пластичность.

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#Рецепт #Пельмени
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