Как правильно варить пельмени: в кипяток бросать нельзя

Чтобы пельмени не распадались при варке, нужно соблюдать одно важное правило.

Когда хочется быстро перекусить, хорошим и сытным вариантом является простое и вкусное блюдо, которое уже окрестили студенческим, — пельмени. Их можно сварить или пожарить: и так, и так блюдо получается вкусным.

Однако часто при варке пельменей, они лопаются, а после развариваются, что делает их вид не совсем привлекательным. Причиной этого является перепад температур из-за того, что замороженные пельмени бросают в кипяток. Этого делать нельзя, сообщает сайт Белновости.

Читайте также: Категория Рецепты Как сделать вкус и цвет борща идеальным: назван секретный ингредиент Зная некоторые секреты блюда, и соблюдая все пропорции рецепта, можно приготовить борщ с удивительным вкусом.

Так как замороженные пельмени сухие и не пластичные, кипяток разрушает их структуру и они лопаются и слипаются. Чтобы такого не было бросать пельмени нужно в горячую воду.

Если вы "пропустили" этот момент, и вода закипела, нужно в кастрюлю добавить стакан холодной воды, чтобы выровнять температуру нагрева. Так пельмени сохранят свою форму и не расползутся по кастрюле. Однако стоит помнить, что после добавления холодной воды пельмени варить нужно дольше.

Также, чтобы пельмени при варке не полопались, их можно замочить в воде на несколько минут перед тем, как бросать в воду, чтобы довести их до комнатной температуры. Таким образом они впитают нужное количество воды, что повысит их пластичность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как солить сало с сахаром, чтобы оно получалось мягким и нежным. А как правильно выбрать сало для засолки, вы можете узнать в нашем материале.