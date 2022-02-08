Полчаса - и готово: рецепт аппетитных мясных тефтелей для сытного ужина на скорую руку
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Невероятно вкусное блюдо, которые точно всем понравятся.
"Что приготовить на ужин" — наверняка этим вопросом задавался каждый и не раз. Когда заканчивается фантазия что-то готовить, или хочется чего-то вкусненького, в ход идут новые кулинарные рецепты.
Известный украинский повар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская на своей странице в Инстаграм опубликовала вкусную "подсказку" для домохозяек. Кулинар рассказала, как приготовить сытные мясные тефтели с рисом.
"Быстро, просто и может приготовить каждый" — добавила Глинская.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша
- 150 г риса (6 ст. л. с горкой)
- 350 мл воды (1+3/4 стакана)
- 3 луковицы (средние)
- соль (по вкусу)
- перец чёрный (по вкусу) растительное масло
- 50 г манной крупы (2,5 ст. л.)
Для заливки:
- 300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)
- 2 моркови (средние)
- 2 луковицы (средние)
- соль (по вкусу)
- вода
- сахар
Способ приготовления:
- Отварите рис. Залейте крупу водой, посолите и варите 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой. После, оставьте рис под крышкой до полного остывания.
- Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками и пожарьте его на растительном масле.
- Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте тефтели, обваляйте каждую в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Приготовьте заливку. Для этого нарежьте морковь соломкой, а лук мелкими кубиками. Обжарьте все на растительном масле, посолите и перемешайте. Добавьте к ним помидоры в собственном соку и снова перемешайте.
- Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите ее. Сверху выложите обжаренные тефтели и залейте их оставшейся заливкой. Также добавьте в кастрюлю 50 мл воды.
- Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.
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