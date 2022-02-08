Полчаса - и готово: рецепт аппетитных мясных тефтелей для сытного ужина на скорую руку

Невероятно вкусное блюдо, которые точно всем понравятся.

"Что приготовить на ужин" — наверняка этим вопросом задавался каждый и не раз. Когда заканчивается фантазия что-то готовить, или хочется чего-то вкусненького, в ход идут новые кулинарные рецепты.

Известный украинский повар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская на своей странице в Инстаграм опубликовала вкусную "подсказку" для домохозяек. Кулинар рассказала, как приготовить сытные мясные тефтели с рисом.

"Быстро, просто и может приготовить каждый" — добавила Глинская.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша ⁣

150 г риса (6 ст. л. с горкой)

350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣

3 луковицы (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

перец чёрный (по вкусу) растительное масло ⁣

50 г манной крупы (2,5 ст. л.)⁣

⁣Для заливки:⁣

300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)⁣

2 моркови (средние) ⁣

2 луковицы (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

вода ⁣

сахар⁣

⁣Способ приготовления: ⁣

Отварите рис. Залейте крупу водой, посолите и варите 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой. После, оставьте рис под крышкой до полного остывания.⁣ Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками и пожарьте его на растительном масле.⁣ Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.⁣ Сформируйте тефтели, обваляйте каждую в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.⁣ Приготовьте заливку. Для этого нарежьте морковь соломкой, а лук мелкими кубиками.⁣ Обжарьте все на растительном масле, посолите и перемешайте.⁣ Добавьте к ним помидоры в собственном соку и снова перемешайте.⁣ Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите ее. Сверху выложите обжаренные тефтели и залейте их оставшейся заливкой. Также добавьте в кастрюлю 50 мл воды.⁣ Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.⁣

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