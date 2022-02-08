Укр

Полчаса - и готово: рецепт аппетитных мясных тефтелей для сытного ужина на скорую руку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Приготовить вкуснейший ужин за полчаса - это реально
Приготовить вкуснейший ужин за полчаса - это реально

Невероятно вкусное блюдо, которые точно всем понравятся.

"Что приготовить на ужин" — наверняка этим вопросом задавался каждый и не раз. Когда заканчивается фантазия что-то готовить, или хочется чего-то вкусненького, в ход идут новые кулинарные рецепты.

Известный украинский повар, победительница шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская на своей странице в Инстаграм опубликовала вкусную "подсказку" для домохозяек. Кулинар рассказала, как приготовить сытные мясные тефтели с рисом.

"Быстро, просто и может приготовить каждый" — добавила Глинская.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша ⁣
  • 150 г риса (6 ст. л. с горкой)
  • 350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣
  • 3 луковицы (средние) ⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • перец чёрный (по вкусу) растительное масло ⁣
  • 50 г манной крупы (2,5 ст. л.)⁣

⁣Для заливки:⁣

  • 300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)⁣
  • 2 моркови (средние) ⁣
  • 2 луковицы (средние) ⁣
  • соль (по вкусу)⁣
  • вода ⁣
  • сахар⁣

⁣Способ приготовления: ⁣

  1. Отварите рис. Залейте крупу водой, посолите и варите 15 минут на слабом огне с закрытой крышкой. После, оставьте рис под крышкой до полного остывания.⁣
  2. Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками и пожарьте его на растительном масле.⁣
  3. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.⁣ Сформируйте тефтели, обваляйте каждую в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.⁣
  4. Приготовьте заливку. Для этого нарежьте морковь соломкой, а лук мелкими кубиками.⁣ Обжарьте все на растительном масле, посолите и перемешайте.⁣ Добавьте к ним помидоры в собственном соку и снова перемешайте.⁣
  5. Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите ее. Сверху выложите обжаренные тефтели и залейте их оставшейся заливкой. Также добавьте в кастрюлю 50 мл воды.⁣
  6. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.⁣

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет за одну минуту.

Теги:
#Рецепт #Ужин #Легкий ужин #Лиза Глинская
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