Как приготовить суши дома: самый простой рецепт идеальных роллов

Приготовить суши в домашних условиях достаточно просто, главное — правильно подобрать ингредиенты и не спешить.

В эпоху быстрой доставки с любого кафе или ресторана, потребность в готовке понемногу угасает, однако все же остается и много любителей домашней еды и готовки. И даже такие блюда как пицца или суши тоже можно приготовить дома. Стоит отметить, что сделать это намного проще, чем многие думают.

Кулинарный блогер lena__gotovit на своей странице в Инстаграм рассказала, как самостоятельно приготовить ролл "Филадельфия". Также, блогер опубликовала и видео, которое поможет в готовке.

В принципе рыбу в роллах можно заменить на крабовые палочки или мидии, или даже колбасу, однако в оригинальном рецепте должна быть семга. Также можно использовать и любую начинку.

Ролл "Филадельфия"

Ингредиенты на 1 порцию:

Рис в сухом виде — 90 гр

Вода — 100 гр

Нори — 1/2 от листа

Рисовый уксус — 5 мл

Сахар — 0,5 ст л

Соль — 1/3 ч л

Семга

Творожный сыр

Огурец

Способ приготовления:

Промойте рис 2-3 раза. Залейте его водой, накройте крышкой и варите до закипания. Затем убавьте огонь до минимума, и варите до полного выкипания воды. Выключите газ, и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут. В процессе варки крышку поднимать не нужно, перемешивать рис тоже. К уксусу добавьте сахар, соль, и хорошо все перемешайте. Переложите горячий рис в миску, добавьте к нему уксусную смесь, перемешайте, и оставьте остывать. Рыбу нарежьте на слайсы, огурец очистите от кожуры и вырежьте у него семечки, а после нарежьте на тонкие полоски. Для удобства творожный сыр можно выложить в кондитерский мешок. Возьмите бамбуковый коврик и обмотайте его пищевой плёнкой. Затем смажьте растительным маслом то место, на котором будет лежать ролл. Положите лист нори гладкой стороной на пищевую пленку, шершавой стороной вверх. Смочите руки и выложите рис так, чтобы снизу оставался отступ примерно 1 см, а сверху рис выступал на 1 см. Аккуратно переверните лист, посередине выдавите творожный сыр, на него положите огурец и сверните так, как показано на видео. Придайте роллу квадратную форму и подбейте его по бокам, чтобы ролл получился плотным. Сверху выложите рыбу и придавите бамбуковым ковриком. Мокрым ножом разрежьте ролл на 6-8 частей. Приятного аппетита!

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