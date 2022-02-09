Как приготовить суши дома: самый простой рецепт идеальных роллов
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Приготовить суши в домашних условиях достаточно просто, главное — правильно подобрать ингредиенты и не спешить.
В эпоху быстрой доставки с любого кафе или ресторана, потребность в готовке понемногу угасает, однако все же остается и много любителей домашней еды и готовки. И даже такие блюда как пицца или суши тоже можно приготовить дома. Стоит отметить, что сделать это намного проще, чем многие думают.
Кулинарный блогер lena__gotovit на своей странице в Инстаграм рассказала, как самостоятельно приготовить ролл "Филадельфия". Также, блогер опубликовала и видео, которое поможет в готовке.
В принципе рыбу в роллах можно заменить на крабовые палочки или мидии, или даже колбасу, однако в оригинальном рецепте должна быть семга. Также можно использовать и любую начинку.
Ролл "Филадельфия"
Ингредиенты на 1 порцию:
- Рис в сухом виде — 90 гр
- Вода — 100 гр
- Нори — 1/2 от листа
- Рисовый уксус — 5 мл
- Сахар — 0,5 ст л
- Соль — 1/3 ч л
- Семга
- Творожный сыр
- Огурец
Способ приготовления:
- Промойте рис 2-3 раза. Залейте его водой, накройте крышкой и варите до закипания. Затем убавьте огонь до минимума, и варите до полного выкипания воды. Выключите газ, и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут. В процессе варки крышку поднимать не нужно, перемешивать рис тоже.
- К уксусу добавьте сахар, соль, и хорошо все перемешайте.
- Переложите горячий рис в миску, добавьте к нему уксусную смесь, перемешайте, и оставьте остывать.
- Рыбу нарежьте на слайсы, огурец очистите от кожуры и вырежьте у него семечки, а после нарежьте на тонкие полоски. Для удобства творожный сыр можно выложить в кондитерский мешок.
- Возьмите бамбуковый коврик и обмотайте его пищевой плёнкой. Затем смажьте растительным маслом то место, на котором будет лежать ролл.
- Положите лист нори гладкой стороной на пищевую пленку, шершавой стороной вверх.
- Смочите руки и выложите рис так, чтобы снизу оставался отступ примерно 1 см, а сверху рис выступал на 1 см.
- Аккуратно переверните лист, посередине выдавите творожный сыр, на него положите огурец и сверните так, как показано на видео.
- Придайте роллу квадратную форму и подбейте его по бокам, чтобы ролл получился плотным. Сверху выложите рыбу и придавите бамбуковым ковриком.
- Мокрым ножом разрежьте ролл на 6-8 частей. Приятного аппетита!
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