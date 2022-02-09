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Как приготовить суши дома: самый простой рецепт идеальных роллов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Популярные роллы "Филадельфия" с легкостью можно приготовить в домашних условиях Новость обновлена 09 февраля 2022, 14:06
Популярные роллы "Филадельфия" с легкостью можно приготовить в домашних условиях

Приготовить суши в домашних условиях достаточно просто, главное — правильно подобрать ингредиенты и не спешить.

В эпоху быстрой доставки с любого кафе или ресторана, потребность в готовке понемногу угасает, однако все же остается и много любителей домашней еды и готовки. И даже такие блюда как пицца или суши тоже можно приготовить дома. Стоит отметить, что сделать это намного проще, чем многие думают.

Кулинарный блогер lena__gotovit на своей странице в Инстаграм рассказала, как самостоятельно приготовить ролл "Филадельфия". Также, блогер опубликовала и видео, которое поможет в готовке.

В принципе рыбу в роллах можно заменить на крабовые палочки или мидии, или даже колбасу, однако в оригинальном рецепте должна быть семга. Также можно использовать и любую начинку.

Ролл "Филадельфия"

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Рис в сухом виде — 90 гр
  • Вода — 100 гр
  • Нори — 1/2 от листа
  • Рисовый уксус — 5 мл
  • Сахар — 0,5 ст л
  • Соль — 1/3 ч л
  • Семга
  • Творожный сыр
  • Огурец

Способ приготовления:

  1. Промойте рис 2-3 раза. Залейте его водой, накройте крышкой и варите до закипания. Затем убавьте огонь до минимума, и варите до полного выкипания воды. Выключите газ, и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут. В процессе варки крышку поднимать не нужно, перемешивать рис тоже.
  2. К уксусу добавьте сахар, соль, и хорошо все перемешайте.
  3. Переложите горячий рис в миску, добавьте к нему уксусную смесь, перемешайте, и оставьте остывать.
  4. Рыбу нарежьте на слайсы, огурец очистите от кожуры и вырежьте у него семечки, а после нарежьте на тонкие полоски. Для удобства творожный сыр можно выложить в кондитерский мешок.
  5. Возьмите бамбуковый коврик и обмотайте его пищевой плёнкой. Затем смажьте растительным маслом то место, на котором будет лежать ролл.
  6. Положите лист нори гладкой стороной на пищевую пленку, шершавой стороной вверх.
  7. Смочите руки и выложите рис так, чтобы снизу оставался отступ примерно 1 см, а сверху рис выступал на 1 см.
  8. Аккуратно переверните лист, посередине выдавите творожный сыр, на него положите огурец и сверните так, как показано на видео.
  9. Придайте роллу квадратную форму и подбейте его по бокам, чтобы ролл получился плотным. Сверху выложите рыбу и придавите бамбуковым ковриком.
  10. Мокрым ножом разрежьте ролл на 6-8 частей. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.

Теги:
#Рецепт #Суши #Суши-ролл #Ролл суши
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