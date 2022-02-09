Вкусные и хрустящие: как приготовить картофельные чипсы в микроволновке всего за 5 минут

Приготовить хрустящие вкусные чипсы дома очень просто и легко.

Домашние и полезные чипсы в микроволновке за 5 минут — это реально. Поэтому не нужно запрещать деткам есть эту закуску, просто нужно приготовить ее самостоятельно, ведь так она будет намного полезней, чем магазинные чипсы.

Кулинарный блогер Юля Бозина на своей странице в Инстаграм поделилась простым рецептом картофельных чипсов, которые готовятся всего пять минут в микроволновке. Закуска получается очень вкусной, хрустящей и совсем не вредной.

Читайте также: Категория Рецепты Как приготовить суши дома: самый простой рецепт идеальных роллов Приготовить суши в домашних условиях достаточно просто, главное — правильно подобрать ингредиенты и не спешить.

Ингредиенты:

картофель – 1 крупная штука

соль – 1/2 ч.л. или по вкусу

сушеная кинза (или любые другие сухие травы) – 1/2 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

Картофель порежьте на очень тонкие кружочки и сложите в миску. Добавьте соль, сухие травы и растительное масло. Хорошенько все перемешайте. Выложите картофель на плоское блюдо, смазанное растительным маслом и отправьте все в микроволновку. Готовьте при максимальной мощности 1 минуту. После проверьте готовность и снова поставьте в микроволновку. Повторите так несколько раз до полной готовности чипсов. В основном на это уходит примерно 5 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.