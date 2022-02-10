Торт, от которого не поправляются: рецепт идеального завтрака
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Такой десерт можно есть даже на ночь.
Как есть сладкое и при этом не поправляться — это вечная женская проблема и мечта. И она вполне решаема, главное готовить "правильные" сладости, которые не будут содержать в своем составе много сахара и вредных веществ.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм публикует не только много полезных советов по питанию, но делится со своими подписчиками диетическими рецептами. Они всегда полезные, вкусные и не вредят фигурам. Одним из таких блюд стал диетический торт с овсяными хлопьями.
Ингредиенты:⠀
- Овсяные хлопья – 300 г⠀
- Мука пшеничная – 2 ст. л.⠀
- Яйца – 3 шт.⠀
- Банан – 2 шт.⠀
- Масло растительное – 4 ст. л.⠀
- Сахар – 30 г⠀
- Разрыхлитель – 1 ч. л.⠀
- Ванильный сахар – 1 пакетик⠀
- Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⠀
- Творог нежирный – 400 г⠀
- Сметана 10% – 160 г⠀
Способ приготовления:⠀
Яйца взбейте с ванильным сахаром добела.
Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло.
Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.
Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⠀
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.⠀
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