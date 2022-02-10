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Торт, от которого не поправляются: рецепт идеального завтрака

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Такой торт - сплошная польза фигуре и здоровью
Такой торт - сплошная польза фигуре и здоровью

Такой десерт можно есть даже на ночь.

Как есть сладкое и при этом не поправляться — это вечная женская проблема и мечта. И она вполне решаема, главное готовить "правильные" сладости, которые не будут содержать в своем составе много сахара и вредных веществ. ⁣

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм публикует не только много полезных советов по питанию, но делится со своими подписчиками диетическими рецептами. Они всегда полезные, вкусные и не вредят фигурам. Одним из таких блюд стал диетический торт с овсяными хлопьями.

Ингредиенты:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Овсяные хлопья – 300 г⁣⁣⠀
  • Мука пшеничная – 2 ст. л.⁣⁣⠀
  • Яйца – 3 шт.⁣⁣⠀
  • Банан – 2 шт.⁣⁣⠀
  • Масло растительное – 4 ст. л.⁣⁣⠀
  • Сахар – 30 г⁣⁣⠀
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.⁣⁣⠀
  • Ванильный сахар – 1 пакетик⁣⁣⠀
  • Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⁣⁣⠀
  • Творог нежирный – 400 г⁣⁣⠀
  • Сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

⁣⁣Способ приготовления:⁣⠀

⁣⁣Яйца взбейте с ванильным сахаром добела.

Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло.

Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.

Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⁣⁣⠀

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.⁣⁣⠀

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Теги:
#Рецепт #Торт #Светлана Фус
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