Романтический ужин на День Валентина за 15 минут: простой рецепт сливочной пасты

Паста — прекрасное блюдо в любое время года, в любой стране.

Все кто смотрел милый мультфильм "Леди и Бродяга" наверняка помнят их романтический ужин с большой тарелкой спагетти с фрикадельками, и тот момент, когда они начинают есть одну макаронину и целуются. Почему бы не повторить что-то подобное со своей второй половинкой? Все что нужно: любимый человек, рецепт вкусной пасты и буквально 15 минут свободного времени, чтобы все приготовить.

Кулинарные блогеры Олег и Наталия Никишовы в своем мини-блоге в Инстаграм опубликовали простой, но очень вкусный рецепт сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных. Особенный плюс этого блюда это то, что на его приготовление не понадобиться много времени.

Ингредиенты:

500 гр фарша

200 мл сливок 10-15%

400 мл кипятка

150-200 гр пасты/макарон

150 гр сыра

Соль/перец/масло

Способ приготовления:

Смешайте фарш с солью и перцем, сформируйте фрикадельки и выложите их на сковороду. Обжарьте их пару минут со всех сторон и залейте сливками. После выложите пасту к фрикаделькам на сковороду, залейте все кипятком, посолите и поперчите. Модно предварительно отварить спагетти до полуготовности, тогда кипяток добавлять не нужно. Накройте все крышкой, и тушите на среднем (или меньше) огне 5-10 минут. После посыпьте все тертым сыром и можно подавать к столу.

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