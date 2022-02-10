Романтический ужин на День Валентина за 15 минут: простой рецепт сливочной пасты
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Паста — прекрасное блюдо в любое время года, в любой стране.
Все кто смотрел милый мультфильм "Леди и Бродяга" наверняка помнят их романтический ужин с большой тарелкой спагетти с фрикадельками, и тот момент, когда они начинают есть одну макаронину и целуются. Почему бы не повторить что-то подобное со своей второй половинкой? Все что нужно: любимый человек, рецепт вкусной пасты и буквально 15 минут свободного времени, чтобы все приготовить.
Кулинарные блогеры Олег и Наталия Никишовы в своем мини-блоге в Инстаграм опубликовали простой, но очень вкусный рецепт сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных. Особенный плюс этого блюда это то, что на его приготовление не понадобиться много времени.
Ингредиенты:
- 500 гр фарша
- 200 мл сливок 10-15%
- 400 мл кипятка
- 150-200 гр пасты/макарон
- 150 гр сыра
- Соль/перец/масло
Способ приготовления:
- Смешайте фарш с солью и перцем, сформируйте фрикадельки и выложите их на сковороду. Обжарьте их пару минут со всех сторон и залейте сливками.
- После выложите пасту к фрикаделькам на сковороду, залейте все кипятком, посолите и поперчите. Модно предварительно отварить спагетти до полуготовности, тогда кипяток добавлять не нужно.
- Накройте все крышкой, и тушите на среднем (или меньше) огне 5-10 минут.
- После посыпьте все тертым сыром и можно подавать к столу.
Ранее мы рассказывали о том, почему хлеб, лук и яйца нельзя добавлять в процессе приготовления котлет. А вот сахар в рецепте котлет очень даже приветствуется.
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