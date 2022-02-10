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Романтический ужин на День Валентина за 15 минут: простой рецепт сливочной пасты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Блюдо получается вкусным и ароматным и прекрасно подходит для романтического ужина Новость обновлена 10 февраля 2022, 14:18
Блюдо получается вкусным и ароматным и прекрасно подходит для романтического ужина

Паста — прекрасное блюдо в любое время года, в любой стране.

Все кто смотрел милый мультфильм "Леди и Бродяга" наверняка помнят их романтический ужин с большой тарелкой спагетти с фрикадельками, и тот момент, когда они начинают есть одну макаронину и целуются. Почему бы не повторить что-то подобное со своей второй половинкой? Все что нужно: любимый человек, рецепт вкусной пасты и буквально 15 минут свободного времени, чтобы все приготовить.

Кулинарные блогеры Олег и Наталия Никишовы в своем мини-блоге в Инстаграм опубликовали простой, но очень вкусный рецепт сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных. Особенный плюс этого блюда это то, что на его приготовление не понадобиться много времени.

Ингредиенты:

  • 500 гр фарша
  • 200 мл сливок 10-15%
  • 400 мл кипятка
  • 150-200 гр пасты/макарон
  • 150 гр сыра
  • Соль/перец/масло

Способ приготовления:

  1. Смешайте фарш с солью и перцем, сформируйте фрикадельки и выложите их на сковороду. Обжарьте их пару минут со всех сторон и залейте сливками.
  2. После выложите пасту к фрикаделькам на сковороду, залейте все кипятком, посолите и поперчите. Модно предварительно отварить спагетти до полуготовности, тогда кипяток добавлять не нужно.
  3. Накройте все крышкой, и тушите на среднем (или меньше) огне 5-10 минут.
  4. После посыпьте все тертым сыром и можно подавать к столу.

Ранее мы рассказывали о том, почему хлеб, лук и яйца нельзя добавлять в процессе приготовления котлет. А вот сахар в рецепте котлет очень даже приветствуется.

Теги:
#Рецепт #Паста #итальянская паста
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