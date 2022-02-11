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Что добавлять в овсянку на завтрак, чтобы худеть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Овсянка с грецкими орехами, ягодами и семенами чиа
Овсянка с грецкими орехами, ягодами и семенами чиа

Комбинация этих полезных ингредиентов способствует потери веса

Если вы не едите овсянку на завтрак, самое время начать! Эта простая еда приносит массу пользы для здоровья, начиная от контроля веса и улучшения здоровья кишечника, и заканчивая снижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.

Самое приятное в овсянке то, что вы можете украсить этот популярный завтрак еще более полезными ингредиентами, которые не только поддерживают общее состояние здоровья, но и могут ускорить усилия по снижению веса, пишет eatthis.com.

Есть бесчисленное множество способов добавить белок, полезные жиры и клетчатку в овсянку, но одна из любимых комбинаций врача-диетолога Лорен Манакер — это комбинация, содержащая грецкие орехи, ягоды и семена чиа.

Грецкие орехи

Содержат тройное количество питательных веществ, поддерживающих контроль веса: полезные жиры, белок и клетчатку, которые обеспечивают чувство сытости. Добавьте в овсянку цельные грецкие орехи для дополнительного хруста или ложку масла грецкого ореха.

Ягоды

Ягоды — это источник углеводов с низким гликемическим индексом, который насыщает организм клетчаткой и питательными веществами, помогающими контролировать вес.

Семена чиа

Благодаря способности существенно "расширяться" в желудке, семена чиа помогают обуздать приступы голода вскоре после завтрака.

Несмотря на полезные свойства овсянки, некоторые ее способы приготовления могут существенно навредить даже самому здоровому организму. О самых вредных кашах ранее рассказал украинский врач Евгений Комаровский.

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Теги:
#Рецепты #Ягоды #Грецкие орехи #Овсянка #Семена чиа
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