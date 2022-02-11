Вкуснее копченого: назван идеальный способ засолки сала дома

Сало по этому рецепту получается очень мягким и ароматным.

Соленое сало, пожалуй, одна из самых популярных закусок среди украинцев. Существует множество разных способов его засолки: от простого рецепта сала "Пятиминутка" до необычного рецепта соленого сала с сахаром. В домашних условиях можно приготовить даже сало, которое будет по вкусу напоминать копченое, и для этого вам понадобится всего один простой ингредиент — луковая шелуха.

Как пишет "Лайфхакер", перед засолкой сало лучше всего сначала сварить: это поможет избавиться от большинства паразитов и бактерий. Кроме того, такое сало получается очень мягким и может храниться около шести месяцев.

Также издание раскрыло способ приготовления сала в домашних условиях, которое будет по вкусу напоминать копченое. Для этого нужно всего лишь сварить сало с луковой шелухой.

Рецепт соленого сала с луковой шелухой

Ингредиенты:

Свиное сало с прослойками мяса — 600 г

Лук (шелуха) — 1 кг (шелуха с 1 кг лука)

Соль — 3 ст. ложки

Лавровый лист — 10 штук

Чеснок (головка) — 1 штука

Черный перец — по вкусу

Красный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Луковую шелуху закипятите в 1,5 л воды. Добавьте соль и варите 5 минут, пишет povar.ru. Сало промойте, почистите и порежьте на кусочки по 200-300 г. Положите сало в луковый отвар так, чтобы он полностью его покрывал. Доведите до кипения, после чего варите еще 25 минут. Пропустите чеснок через пресс, смешайте со специями и измельченным лавровым листом. Натрите хорошо просушенное сало смесью специй, обмотайте его пищевой пленкой и отправьте в морозильную камеру на 12 часов. Сало готово!

Как сообщал "Телеграф", ранее врач рассказала, почему зимой важно есть сало.