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Вкуснее копченого: назван идеальный способ засолки сала дома

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Сало по этому рецепту получается невероятно вкусным Новость обновлена 11 февраля 2022, 12:04
Сало по этому рецепту получается невероятно вкусным

Сало по этому рецепту получается очень мягким и ароматным.

Соленое сало, пожалуй, одна из самых популярных закусок среди украинцев. Существует множество разных способов его засолки: от простого рецепта сала "Пятиминутка" до необычного рецепта соленого сала с сахаром. В домашних условиях можно приготовить даже сало, которое будет по вкусу напоминать копченое, и для этого вам понадобится всего один простой ингредиент — луковая шелуха.

Как пишет "Лайфхакер", перед засолкой сало лучше всего сначала сварить: это поможет избавиться от большинства паразитов и бактерий. Кроме того, такое сало получается очень мягким и может храниться около шести месяцев.

Также издание раскрыло способ приготовления сала в домашних условиях, которое будет по вкусу напоминать копченое. Для этого нужно всего лишь сварить сало с луковой шелухой.

Рецепт соленого сала с луковой шелухой

Ингредиенты:

  • Свиное сало с прослойками мяса — 600 г
  • Лук (шелуха) — 1 кг (шелуха с 1 кг лука)
  • Соль — 3 ст. ложки
  • Лавровый лист — 10 штук
  • Чеснок (головка) — 1 штука
  • Черный перец — по вкусу
  • Красный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Луковую шелуху закипятите в 1,5 л воды. Добавьте соль и варите 5 минут, пишет povar.ru.
  2. Сало промойте, почистите и порежьте на кусочки по 200-300 г.
  3. Положите сало в луковый отвар так, чтобы он полностью его покрывал. Доведите до кипения, после чего варите еще 25 минут.
  4. Пропустите чеснок через пресс, смешайте со специями и измельченным лавровым листом.
  5. Натрите хорошо просушенное сало смесью специй, обмотайте его пищевой пленкой и отправьте в морозильную камеру на 12 часов. Сало готово!

Как сообщал "Телеграф", ранее врач рассказала, почему зимой важно есть сало.

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#Рецепт #Сало
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