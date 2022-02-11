Вкусный ужин на День всех влюбленных: ароматный жульен с курицей и грибами

Романтическое блюдо, которое готовиться из доступных ингредиентов

В 2022 году самый романтический праздник года выпадает на понедельник, 14 февраля. На День святого Валентина хочется порадовать вторую половинку, приготовив что-нибудь особенное. Главное, что нужно помнить в этот день — готовить нужно с любовью!

"Телеграф" предлагает рецепт вкусного ужина — ароматного жульена с курицей и грибами, на приготовление которого не нужно тратить много времени. Источник рецепта: vse-smachno.com.

Жульен с курицей и грибами: классический рецепт

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 г

Куриное мясо – 300 г

Лук – 100 г

Сливки – 200 мл

Сливочное масло – 30 г

Сыр – 150 г

Специи

Приготовление:

Растапливаем на сковороде сливочное масло. В него вбрасываем нарезанный лук и жарим до прозрачности. Нарезаем грибы. Добавляем грибы к луку и жарим до полуготовности. Мелко нарезаем вареную курицу или рвем на небольшие кусочки. Добавляем курицу к грибам, заливаем сливками и хорошо перемешиваем. Солим, перчим и добавляем любимые специи. Тушим 5 минут. Натираем сыр. Готовую массу раскладываем по горшочкам или кокотницам. Посыпаем сыром. Ставим в духовку при 180°С где-то на 5 минут. Можно больше, смотря какой мощности духовка.

Как приготовить жульен с курицей и шампиньонами

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