Вкусный ужин на День всех влюбленных: ароматный жульен с курицей и грибами
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Романтическое блюдо, которое готовиться из доступных ингредиентов
В 2022 году самый романтический праздник года выпадает на понедельник, 14 февраля. На День святого Валентина хочется порадовать вторую половинку, приготовив что-нибудь особенное. Главное, что нужно помнить в этот день — готовить нужно с любовью!
"Телеграф" предлагает рецепт вкусного ужина — ароматного жульена с курицей и грибами, на приготовление которого не нужно тратить много времени. Источник рецепта: vse-smachno.com.
Жульен с курицей и грибами: классический рецепт
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 г
- Куриное мясо – 300 г
- Лук – 100 г
- Сливки – 200 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Сыр – 150 г
- Специи
Приготовление:
- Растапливаем на сковороде сливочное масло. В него вбрасываем нарезанный лук и жарим до прозрачности.
- Нарезаем грибы. Добавляем грибы к луку и жарим до полуготовности.
- Мелко нарезаем вареную курицу или рвем на небольшие кусочки.
- Добавляем курицу к грибам, заливаем сливками и хорошо перемешиваем.
- Солим, перчим и добавляем любимые специи. Тушим 5 минут.
- Натираем сыр.
- Готовую массу раскладываем по горшочкам или кокотницам. Посыпаем сыром.
- Ставим в духовку при 180°С где-то на 5 минут. Можно больше, смотря какой мощности духовка.
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