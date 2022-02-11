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Вкусный ужин на День всех влюбленных: ароматный жульен с курицей и грибами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что приготовить на День святого Валентина
Что приготовить на День святого Валентина

Романтическое блюдо, которое готовиться из доступных ингредиентов

В 2022 году самый романтический праздник года выпадает на понедельник, 14 февраля. На День святого Валентина хочется порадовать вторую половинку, приготовив что-нибудь особенное. Главное, что нужно помнить в этот день — готовить нужно с любовью!

"Телеграф" предлагает рецепт вкусного ужина — ароматного жульена с курицей и грибами, на приготовление которого не нужно тратить много времени. Источник рецепта: vse-smachno.com.

Жульен с курицей и грибами: классический рецепт

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 400 г
  • Куриное мясо – 300 г
  • Лук – 100 г
  • Сливки – 200 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сыр – 150 г
  • Специи

Приготовление:

  1. Растапливаем на сковороде сливочное масло. В него вбрасываем нарезанный лук и жарим до прозрачности.
  2. Нарезаем грибы. Добавляем грибы к луку и жарим до полуготовности.
  3. Мелко нарезаем вареную курицу или рвем на небольшие кусочки.
  4. Добавляем курицу к грибам, заливаем сливками и хорошо перемешиваем.
  5. Солим, перчим и добавляем любимые специи. Тушим 5 минут.
  6. Натираем сыр.
  7. Готовую массу раскладываем по горшочкам или кокотницам. Посыпаем сыром.
  8. Ставим в духовку при 180°С где-то на 5 минут. Можно больше, смотря какой мощности духовка.
Как приготовить жульен с курицей и шампиньонами

Ранее мы публиковали рецепт очень вкусной сливочной пасты с фрикадельками, которая идеально подойдет для романтического ужина в День всех влюбленных.

Теги:
#Рецепты #Грибы #День всех влюбленных #День Валентина #Жульен
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