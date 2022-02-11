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Рецепт пикантной закуски из свеклы, родом из СССР

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Закуска из свеклы - очень просто, а главное - вкусно Новость обновлена 11 февраля 2022, 16:55
Закуска из свеклы - очень просто, а главное - вкусно

Витаминное блюдо, которое оздоровит всех членов семьи

Если для легендарного "Оливье" зеленый горошек и майонез можно было достать только по блату, то такую простую и копеечную закуску можно было подавать на стол хоть каждый день.

Для приготовления салата из свеклы необходимо минимум ингредиентов и времени. Как приготовить такую овощное и витаминное блюдо, пишет menuofday в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Свекла — 6-8 шт.
  • Лук — 2-4 шт.
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Масло для жарки
  • Соли и перец по вкусу

Способ приготовление:

  1. Отварите свеклу.
  2. Почистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок.
  3. Лук нарежьте мелко, затем обжарьте на масле до мягкости.
  4. Добавьте свеклу и оставьте тушить 5-10 минут.
  5. После добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и оставьте тушиться еще минут 5. Закуска из свеклы готова!

Блюдо поддается как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее "Телеграф" писал, почему "легендарная" вареная советская "Докторская" не имела ничего общего с качественным продуктом.

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#Рецепты #Закуски
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