Рецепт пикантной закуски из свеклы, родом из СССР
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 57
Витаминное блюдо, которое оздоровит всех членов семьи
Если для легендарного "Оливье" зеленый горошек и майонез можно было достать только по блату, то такую простую и копеечную закуску можно было подавать на стол хоть каждый день.
Для приготовления салата из свеклы необходимо минимум ингредиентов и времени. Как приготовить такую овощное и витаминное блюдо, пишет menuofday в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Свекла — 6-8 шт.
- Лук — 2-4 шт.
- Майонез — 1 ст.л.
- Масло для жарки
- Соли и перец по вкусу
Способ приготовление:
- Отварите свеклу.
- Почистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок.
- Лук нарежьте мелко, затем обжарьте на масле до мягкости.
- Добавьте свеклу и оставьте тушить 5-10 минут.
- После добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и оставьте тушиться еще минут 5. Закуска из свеклы готова!
Блюдо поддается как в горячем, так и в холодном виде.
Ранее "Телеграф" писал, почему "легендарная" вареная советская "Докторская" не имела ничего общего с качественным продуктом.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-