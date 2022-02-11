Рецепт пикантной закуски из свеклы, родом из СССР

Витаминное блюдо, которое оздоровит всех членов семьи

Если для легендарного "Оливье" зеленый горошек и майонез можно было достать только по блату, то такую простую и копеечную закуску можно было подавать на стол хоть каждый день.

Для приготовления салата из свеклы необходимо минимум ингредиентов и времени. Как приготовить такую овощное и витаминное блюдо, пишет menuofday в Инстаграме.

Ингредиенты:

Свекла — 6-8 шт.

Лук — 2-4 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Масло для жарки

Соли и перец по вкусу

Способ приготовление:

Отварите свеклу. Почистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок. Лук нарежьте мелко, затем обжарьте на масле до мягкости. Добавьте свеклу и оставьте тушить 5-10 минут. После добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и оставьте тушиться еще минут 5. Закуска из свеклы готова!

Блюдо поддается как в горячем, так и в холодном виде.

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