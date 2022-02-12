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Назван самый полезный способ приготовления омлета

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Полезная фриттата с травами - простой и быстрый рецепт
Полезная фриттата с травами - простой и быстрый рецепт

Простой способ начать снижать кровяное давление

Если у вас высокое кровяное давление, ваш лечащий врач, вероятно, рассказал вам о необходимости изменений пищевых привычек и диеты в целом. Многие общие факторы, вызывающие высокое кровяное давление, связаны с потреблением слишком большого количества натрия и жирной пищи.

Если вы перейдете на диету, полезную для сердца, это верный способ помочь вам снизить кровяное давление, а также снизить риск сердечного приступа, пишет eatthis.com.

Чтобы контролировать кровяное давление, вы должны стремиться к диете с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием натрия. "Многие люди едят слишком много натрия и недостаточно калия. Такие специи, как корица и имбирь, могут помочь уменьшить воспаление в организме, что является важным фактором для здоровья сердца", — говорит диетолог из Сиэтла Джинджер Халтин.

Начать свой день с полезного для сердца завтрака — это простой способ начать снижать кровяное давление.

Завтрак, который поможет снизить кровяное давление: рецепт фриттаты со специями

Эта вегетарианская фриттата основана на персидском блюде "куку сабзи", что буквально означает взбитые яйца и травы. Белок из яиц поможет вам чувствовать себя сытым, а входящая в состав куркума снижает кровяное давление. Рецептом полезной фриттаты делится портал laldyourway.com.

Как приготовить фриттату с травами

Ингредиенты:

  • 2/3 больших яичных белка
  • щепотка соли
  • щепотка чесночного порошка
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
  • 1/4 ч. л. молотой куркумы
  • 4 помидора черри – разрезанные пополам
  • горсть листьев шпината
  • 3 гриба – мелко нарезанные
  • 1/2 луковицы – мелко нарезанной

Способ приготовления:

  1. Взбейте яичные белки с солью, перцем, куркумой и чесночным порошком до образования пены.
  2. Разогрейте сковороду, а затем вылейте в нее смесь яичного белка. Дайте ему повариться минуту.
  3. Добавьте помидоры, лук, грибы, шпинат поверх яичной смеси и продолжайте готовить в течение минуты. Затем под гриль/в духовку, чтобы закончить приготовление (около 5 минут).
  4. Подавайте с листьями салата и сырыми нарезанными овощами, такими как краснокочанная капуста, морковь и редис. Полейте лимонным соком.

Если вы страдаете от лишнего веса, то начинать свой день можно из овсянки. Что добавлять в кашу, чтобы похудеть — читайте в нашем предыдущем материале.

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#Рецепты #Завтрак
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