Назван самый полезный способ приготовления омлета
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Простой способ начать снижать кровяное давление
Если у вас высокое кровяное давление, ваш лечащий врач, вероятно, рассказал вам о необходимости изменений пищевых привычек и диеты в целом. Многие общие факторы, вызывающие высокое кровяное давление, связаны с потреблением слишком большого количества натрия и жирной пищи.
Если вы перейдете на диету, полезную для сердца, это верный способ помочь вам снизить кровяное давление, а также снизить риск сердечного приступа, пишет eatthis.com.
Чтобы контролировать кровяное давление, вы должны стремиться к диете с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием натрия. "Многие люди едят слишком много натрия и недостаточно калия. Такие специи, как корица и имбирь, могут помочь уменьшить воспаление в организме, что является важным фактором для здоровья сердца", — говорит диетолог из Сиэтла Джинджер Халтин.
Начать свой день с полезного для сердца завтрака — это простой способ начать снижать кровяное давление.
Завтрак, который поможет снизить кровяное давление: рецепт фриттаты со специями
Эта вегетарианская фриттата основана на персидском блюде "куку сабзи", что буквально означает взбитые яйца и травы. Белок из яиц поможет вам чувствовать себя сытым, а входящая в состав куркума снижает кровяное давление. Рецептом полезной фриттаты делится портал laldyourway.com.
Как приготовить фриттату с травами
Ингредиенты:
- 2/3 больших яичных белка
- щепотка соли
- щепотка чесночного порошка
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
- 1/4 ч. л. молотой куркумы
- 4 помидора черри – разрезанные пополам
- горсть листьев шпината
- 3 гриба – мелко нарезанные
- 1/2 луковицы – мелко нарезанной
Способ приготовления:
- Взбейте яичные белки с солью, перцем, куркумой и чесночным порошком до образования пены.
- Разогрейте сковороду, а затем вылейте в нее смесь яичного белка. Дайте ему повариться минуту.
- Добавьте помидоры, лук, грибы, шпинат поверх яичной смеси и продолжайте готовить в течение минуты. Затем под гриль/в духовку, чтобы закончить приготовление (около 5 минут).
- Подавайте с листьями салата и сырыми нарезанными овощами, такими как краснокочанная капуста, морковь и редис. Полейте лимонным соком.
Если вы страдаете от лишнего веса, то начинать свой день можно из овсянки. Что добавлять в кашу, чтобы похудеть — читайте в нашем предыдущем материале.
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