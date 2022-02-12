Назван самый полезный способ приготовления омлета

Простой способ начать снижать кровяное давление

Если у вас высокое кровяное давление, ваш лечащий врач, вероятно, рассказал вам о необходимости изменений пищевых привычек и диеты в целом. Многие общие факторы, вызывающие высокое кровяное давление, связаны с потреблением слишком большого количества натрия и жирной пищи.

Если вы перейдете на диету, полезную для сердца, это верный способ помочь вам снизить кровяное давление, а также снизить риск сердечного приступа, пишет eatthis.com.

Чтобы контролировать кровяное давление, вы должны стремиться к диете с высоким содержанием клетчатки, низким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием натрия. "Многие люди едят слишком много натрия и недостаточно калия. Такие специи, как корица и имбирь, могут помочь уменьшить воспаление в организме, что является важным фактором для здоровья сердца", — говорит диетолог из Сиэтла Джинджер Халтин.

Начать свой день с полезного для сердца завтрака — это простой способ начать снижать кровяное давление.

Завтрак, который поможет снизить кровяное давление: рецепт фриттаты со специями

Эта вегетарианская фриттата основана на персидском блюде "куку сабзи", что буквально означает взбитые яйца и травы. Белок из яиц поможет вам чувствовать себя сытым, а входящая в состав куркума снижает кровяное давление. Рецептом полезной фриттаты делится портал laldyourway.com.

Как приготовить фриттату с травами

Ингредиенты:

2/3 больших яичных белка

щепотка соли

щепотка чесночного порошка

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

1/4 ч. л. молотой куркумы

4 помидора черри – разрезанные пополам

горсть листьев шпината

3 гриба – мелко нарезанные

1/2 луковицы – мелко нарезанной

Способ приготовления:

Взбейте яичные белки с солью, перцем, куркумой и чесночным порошком до образования пены. Разогрейте сковороду, а затем вылейте в нее смесь яичного белка. Дайте ему повариться минуту. Добавьте помидоры, лук, грибы, шпинат поверх яичной смеси и продолжайте готовить в течение минуты. Затем под гриль/в духовку, чтобы закончить приготовление (около 5 минут). Подавайте с листьями салата и сырыми нарезанными овощами, такими как краснокочанная капуста, морковь и редис. Полейте лимонным соком.

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