Отличная идея десерта для романтического ужина: брауни "Черный лес"
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Порадуйте любимого человека в День святого Валентина 14 февраля
На День всех влюбленных, который в 2022 году выпадает на понедельник, хочется сделать приятное второй половинке. Скрасить праздник поможет романтический ужин. Это один из лучших способов показать любимому человеку свою любовь и заботу, а еще это возможность удивить и сделать приятную неожиданность.
Порадовать любимого человека можно с помощью вкусного десерта — брауни "Черный лес", рецептом которого поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
Печенье:
- 150 г черного шоколада
- 75 г молочного шоколада
- 100 г сливочного масла
- 40-45 г какао
- 3 средних яйца
- 195 г сахара
- 4 г соли
Начинка:
- 300 г замороженной вишни
- 45 г сахара
- 8 г кукурузного крахмала
- 5-10 г сока лимона или апельсина
Сливки:
- 200 г сливок
- 30 г сахара или пудры
- цедра апельсина или лимона
Приготовление:
- Печенье. На водяной бане растапливаем шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает, снимаем с плиты, добавляем какао и перемешиваем.
- Отдельно взбиваем яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавляем их в 3 приема в едва теплую шоколадную смесь.
- Солим и ставим в холодное место, чтобы масса затвердела.
- Когда смесь остынет и станет тягучей, выкладываем ее на пергамент с помощью ложки. Не волнуйтесь за форму — все выровняется!
- Затем ставим в хорошо разогретую духовку до 220 градусов на 6 минут.
- Еще горячее печенье формируем кольцом по кругу, чтобы оно было красивым и ровным, и оставляем его остыть.
- Начинка. Размороженную вишню выкладываем на сковороду и включаем средний огонь. Затем добавляем смешанный сахар с крахмалом и постоянно помешивая доводим до кипения и держим еще 1 минуту. После чего отставляем остыть, накрыв пленкой.
- Взбиваем сливки. Хорошо охлажденные сливки сбиваем в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой для дополнительного аромата.
- Собираем печенье. На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка по кругу выпускаем взбитые сливки. А в середину выкладываем вишню и накрываем все другим печеньем.
Приготовить на романтический ужин в День святого Валентина также можно и классическую итальянскую пасту. Рецептом блюда мы делились ранее.
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