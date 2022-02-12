Отличная идея десерта для романтического ужина: брауни "Черный лес"

Порадуйте любимого человека в День святого Валентина 14 февраля

На День всех влюбленных, который в 2022 году выпадает на понедельник, хочется сделать приятное второй половинке. Скрасить праздник поможет романтический ужин. Это один из лучших способов показать любимому человеку свою любовь и заботу, а еще это возможность удивить и сделать приятную неожиданность.

Порадовать любимого человека можно с помощью вкусного десерта — брауни "Черный лес", рецептом которого поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

Печенье:

150 г черного шоколада

75 г молочного шоколада

100 г сливочного масла

40-45 г какао

3 средних яйца

195 г сахара

4 г соли

Начинка:

300 г замороженной вишни

45 г сахара

8 г кукурузного крахмала

5-10 г сока лимона или апельсина

Сливки:

200 г сливок

30 г сахара или пудры

цедра апельсина или лимона

Приготовление:

Печенье. На водяной бане растапливаем шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает, снимаем с плиты, добавляем какао и перемешиваем. Отдельно взбиваем яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавляем их в 3 приема в едва теплую шоколадную смесь. Солим и ставим в холодное место, чтобы масса затвердела. Когда смесь остынет и станет тягучей, выкладываем ее на пергамент с помощью ложки. Не волнуйтесь за форму — все выровняется! Затем ставим в хорошо разогретую духовку до 220 градусов на 6 минут. Еще горячее печенье формируем кольцом по кругу, чтобы оно было красивым и ровным, и оставляем его остыть. Начинка. Размороженную вишню выкладываем на сковороду и включаем средний огонь. Затем добавляем смешанный сахар с крахмалом и постоянно помешивая доводим до кипения и держим еще 1 минуту. После чего отставляем остыть, накрыв пленкой. Взбиваем сливки. Хорошо охлажденные сливки сбиваем в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой для дополнительного аромата. Собираем печенье. На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка по кругу выпускаем взбитые сливки. А в середину выкладываем вишню и накрываем все другим печеньем.

Приготовить на романтический ужин в День святого Валентина также можно и классическую итальянскую пасту. Рецептом блюда мы делились ранее.