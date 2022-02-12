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Отличная идея десерта для романтического ужина: брауни "Черный лес"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Новый рецепт ко Дню влюбленных - шоколадный десерт
Новый рецепт ко Дню влюбленных - шоколадный десерт

Порадуйте любимого человека в День святого Валентина 14 февраля

На День всех влюбленных, который в 2022 году выпадает на понедельник, хочется сделать приятное второй половинке. Скрасить праздник поможет романтический ужин. Это один из лучших способов показать любимому человеку свою любовь и заботу, а еще это возможность удивить и сделать приятную неожиданность.

Порадовать любимого человека можно с помощью вкусного десерта — брауни "Черный лес", рецептом которого поделился украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

Печенье:

  • 150 г черного шоколада
  • 75 г молочного шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 40-45 г какао
  • 3 средних яйца
  • 195 г сахара
  • 4 г соли

Начинка:

  • 300 г замороженной вишни
  • 45 г сахара
  • 8 г кукурузного крахмала
  • 5-10 г сока лимона или апельсина

Сливки:

  • 200 г сливок
  • 30 г сахара или пудры
  • цедра апельсина или лимона

Приготовление:

  1. Печенье. На водяной бане растапливаем шоколад вместе со сливочным маслом. Как только масло растает, снимаем с плиты, добавляем какао и перемешиваем.
  2. Отдельно взбиваем яйца вместе с сахаром в стойкую пену и добавляем их в 3 приема в едва теплую шоколадную смесь.
  3. Солим и ставим в холодное место, чтобы масса затвердела.
  4. Когда смесь остынет и станет тягучей, выкладываем ее на пергамент с помощью ложки. Не волнуйтесь за форму — все выровняется!
  5. Затем ставим в хорошо разогретую духовку до 220 градусов на 6 минут.
  6. Еще горячее печенье формируем кольцом по кругу, чтобы оно было красивым и ровным, и оставляем его остыть.
  7. Начинка. Размороженную вишню выкладываем на сковороду и включаем средний огонь. Затем добавляем смешанный сахар с крахмалом и постоянно помешивая доводим до кипения и держим еще 1 минуту. После чего отставляем остыть, накрыв пленкой.
  8. Взбиваем сливки. Хорошо охлажденные сливки сбиваем в стойкую пену вместе с сахаром или сахарной пудрой и цедрой для дополнительного аромата.
  9. Собираем печенье. На нижнюю сторону охлажденного печенья с помощью кондитерского мешка по кругу выпускаем взбитые сливки. А в середину выкладываем вишню и накрываем все другим печеньем.

Приготовить на романтический ужин в День святого Валентина также можно и классическую итальянскую пасту. Рецептом блюда мы делились ранее.

Теги:
#Рецепты #Владимир Ярославский #Брауни
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