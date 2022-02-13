Укр

Оладьи, которые не отразятся на фигуре: быстрый фитнес-рецепт для худеющих

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Диетический завтрак для тех, кто боится поправиться
Диетический завтрак для тех, кто боится поправиться

Нежные оладьи к завтраку "без чувства вины"

Блюда на завтрак могут быть самыми разными. Но преимущественно диетологи едины во мнении: завтрак должен быть достаточно питательным и не очень калорийным, легким. Желательно, чтобы даже супербыстрый завтрак был достаточно разнообразным, поэтому и любимую овсянку иногда нужно чем-то заменять.

Для утренней поры прекрасно подходят оладьи, но не обычные пшеничные, хорошо сдобренные сахаром и маслом, а диетические. Такие оладьи очень нежные, пишет picantecooking.com.

Диетические оладьи: быстрый рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г миндальной муки
  • 50 г рисовой муки
  • 5 яиц
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 1 ст.л. меда

Кроме того:

  • Растительное масло для смазки сковороды
  • Любимые свежие или замороженные ягоды для подачи
  • Корица и какао для посыпки оладий
  • Мед или кленовый сироп для подачи

Приготовление:

  1. Все ингредиенты для оладий помещаем в чашу блендера или глубокую миску и взбиваем до однородности.
  2. На среднем огне разогреваем сковороду с антипригарной поверхностью. Смазываем дно сковороды тонким слоем растительного масла и выкладываем партиями оладьи.
  3. Жарим на среднем огне до появления румяной кожицы примерно 1,5-2 мин. Осторожно переворачиваем и поджариваем с другой стороны. То же самое проделываем с остальным тестом.
  4. Подаем оладьи сразу, посыпав какао и корицей, полив любимым подсластителем.

Отличней идеей будет приготовить на завтрак полезный омлет, так называемую фриттату. Один ингредиент к этому блюду помогает снижать кровяное давление.

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#Рецепты #Оладки
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