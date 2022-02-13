Оладьи, которые не отразятся на фигуре: быстрый фитнес-рецепт для худеющих
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Нежные оладьи к завтраку "без чувства вины"
Блюда на завтрак могут быть самыми разными. Но преимущественно диетологи едины во мнении: завтрак должен быть достаточно питательным и не очень калорийным, легким. Желательно, чтобы даже супербыстрый завтрак был достаточно разнообразным, поэтому и любимую овсянку иногда нужно чем-то заменять.
Для утренней поры прекрасно подходят оладьи, но не обычные пшеничные, хорошо сдобренные сахаром и маслом, а диетические. Такие оладьи очень нежные, пишет picantecooking.com.
Диетические оладьи: быстрый рецепт
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г миндальной муки
- 50 г рисовой муки
- 5 яиц
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100 мл молока
- 1 ст.л. меда
Кроме того:
- Растительное масло для смазки сковороды
- Любимые свежие или замороженные ягоды для подачи
- Корица и какао для посыпки оладий
- Мед или кленовый сироп для подачи
Приготовление:
- Все ингредиенты для оладий помещаем в чашу блендера или глубокую миску и взбиваем до однородности.
- На среднем огне разогреваем сковороду с антипригарной поверхностью. Смазываем дно сковороды тонким слоем растительного масла и выкладываем партиями оладьи.
- Жарим на среднем огне до появления румяной кожицы примерно 1,5-2 мин. Осторожно переворачиваем и поджариваем с другой стороны. То же самое проделываем с остальным тестом.
- Подаем оладьи сразу, посыпав какао и корицей, полив любимым подсластителем.
Отличней идеей будет приготовить на завтрак полезный омлет, так называемую фриттату. Один ингредиент к этому блюду помогает снижать кровяное давление.
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