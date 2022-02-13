Оладьи, которые не отразятся на фигуре: быстрый фитнес-рецепт для худеющих

Нежные оладьи к завтраку "без чувства вины"

Блюда на завтрак могут быть самыми разными. Но преимущественно диетологи едины во мнении: завтрак должен быть достаточно питательным и не очень калорийным, легким. Желательно, чтобы даже супербыстрый завтрак был достаточно разнообразным, поэтому и любимую овсянку иногда нужно чем-то заменять.

Для утренней поры прекрасно подходят оладьи, но не обычные пшеничные, хорошо сдобренные сахаром и маслом, а диетические. Такие оладьи очень нежные, пишет picantecooking.com.

Диетические оладьи: быстрый рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

100 г миндальной муки

50 г рисовой муки

5 яиц

1 ч.л. разрыхлителя

100 мл молока

1 ст.л. меда

Кроме того:

Растительное масло для смазки сковороды

Любимые свежие или замороженные ягоды для подачи

Корица и какао для посыпки оладий

Мед или кленовый сироп для подачи

Приготовление:

Все ингредиенты для оладий помещаем в чашу блендера или глубокую миску и взбиваем до однородности. На среднем огне разогреваем сковороду с антипригарной поверхностью. Смазываем дно сковороды тонким слоем растительного масла и выкладываем партиями оладьи. Жарим на среднем огне до появления румяной кожицы примерно 1,5-2 мин. Осторожно переворачиваем и поджариваем с другой стороны. То же самое проделываем с остальным тестом. Подаем оладьи сразу, посыпав какао и корицей, полив любимым подсластителем.

Отличней идеей будет приготовить на завтрак полезный омлет, так называемую фриттату. Один ингредиент к этому блюду помогает снижать кровяное давление.