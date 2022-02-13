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Быстро, просто и очень вкусно: рецепт домашней картошки фри, которая затмит даже McDonald’s

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Приготовление такого блюда занимает крайне мало времени Новость обновлена 13 февраля 2022, 19:18
Приготовление такого блюда занимает крайне мало времени

Картофель запекается очень быстро, если его тонко нарезать.

Вкусная, хрустящая картошечка фри с соусом и каким-то бургером — это несомненно очень вкусно, но часто есть это блюдо нельзя, ведь оно не очень полезно для организма. Но что же делать, если она такая вкусная и ее хочется еще и еще? "Спасение" есть! Прекрасной альтернативой приготовлению картошки фри во фритюре является ее приготовление в духовке.

Кулинарный блогер Анастасия Елистратова на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом очень вкусной, и не вредной, запеченной картошки фри. Блогер отмечает, что к блюду нужно обязательно приготовить соус.⁣⁣⠀

Ингредиенты:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Картофель — 6 шт. средних⁣⁣⠀
  • Растительное масло — 3 ст.л⁣⁣⠀
  • Паприка молотая — 2 ч.л⁣⁣⠀
  • Соль — 1 ч.л⁣⁣⠀
  • Приправа для курицы — 1 ч.л⁣⁣⠀
  • Мука — 1 ст.л⁣⁣⠀

⁣⁣Способ приготовления:

  1. Картофель почистите, помойте и нарежьте брусочками. После залейте водой и оставьте в воде на час. Затем слейте воду и подсушите картошку.⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Смешайте муку, специи и масло с картошкой. Разложите на противень.
  3. Запекайте в духовке 25 минут при 200 градусах.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.

Теги:
#Рецепт #Картошка фри
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