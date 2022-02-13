Быстро, просто и очень вкусно: рецепт домашней картошки фри, которая затмит даже McDonald’s
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Картофель запекается очень быстро, если его тонко нарезать.
Вкусная, хрустящая картошечка фри с соусом и каким-то бургером — это несомненно очень вкусно, но часто есть это блюдо нельзя, ведь оно не очень полезно для организма. Но что же делать, если она такая вкусная и ее хочется еще и еще? "Спасение" есть! Прекрасной альтернативой приготовлению картошки фри во фритюре является ее приготовление в духовке.
Кулинарный блогер Анастасия Елистратова на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом очень вкусной, и не вредной, запеченной картошки фри. Блогер отмечает, что к блюду нужно обязательно приготовить соус.⠀
Ингредиенты:⠀
- Картофель — 6 шт. средних⠀
- Растительное масло — 3 ст.л⠀
- Паприка молотая — 2 ч.л⠀
- Соль — 1 ч.л⠀
- Приправа для курицы — 1 ч.л⠀
- Мука — 1 ст.л⠀
Способ приготовления:
- Картофель почистите, помойте и нарежьте брусочками. После залейте водой и оставьте в воде на час. Затем слейте воду и подсушите картошку.⠀
- Смешайте муку, специи и масло с картошкой. Разложите на противень.
- Запекайте в духовке 25 минут при 200 градусах.
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