Быстро, просто и очень вкусно: рецепт домашней картошки фри, которая затмит даже McDonald’s

Картофель запекается очень быстро, если его тонко нарезать.

Вкусная, хрустящая картошечка фри с соусом и каким-то бургером — это несомненно очень вкусно, но часто есть это блюдо нельзя, ведь оно не очень полезно для организма. Но что же делать, если она такая вкусная и ее хочется еще и еще? "Спасение" есть! Прекрасной альтернативой приготовлению картошки фри во фритюре является ее приготовление в духовке.

Кулинарный блогер Анастасия Елистратова на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом очень вкусной, и не вредной, запеченной картошки фри. Блогер отмечает, что к блюду нужно обязательно приготовить соус.⁣⁣⠀

Ингредиенты:⁣⁣⠀

⁣⁣Картофель — 6 шт. средних⁣⁣⠀

Растительное масло — 3 ст.л⁣⁣⠀

Паприка молотая — 2 ч.л⁣⁣⠀

Соль — 1 ч.л⁣⁣⠀

Приправа для курицы — 1 ч.л⁣⁣⠀

Мука — 1 ст.л⁣⁣⠀

⁣⁣Способ приготовления:

Картофель почистите, помойте и нарежьте брусочками. После залейте водой и оставьте в воде на час. Затем слейте воду и подсушите картошку.⁣⁣⠀ ⁣⁣Смешайте муку, специи и масло с картошкой. Разложите на противень. Запекайте в духовке 25 минут при 200 градусах.

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