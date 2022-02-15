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Легкий салат на ужин всего из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Главный ингредиент этого салата - огурец
Главный ингредиент этого салата - огурец

Такой салат может приготовить даже ребенок.

В конце рабочего дня так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, но в то же время не перегружать желудок тяжелой пищей. С этой задачей отлично справятся различные вариации легких салатов, которые являются идеальным вариантом для ужина: вкусные, легкие и питательные.

Фуд-блогер Настя Монахова на своей странице в Инстаграм поделилась салатом, для приготовления которого понадобится всего два основных ингредиента.

Ингредиенты:

Для салата:

  • Огурец — 2 шт.
  • Крабовые палочки — 2-3 шт в зависимости от размера.

Для заправки:

  • Соевый соус
  • Майонез
  • Кунжутные семечки по желанию

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте тонкими полосками при помощи овощечистки. Затем ножом порежьте их соломкой.
  2. Крабовые палочки разберите на волокна вилкой.
  3. Заправьте салат соевым соусом и майонезом. При желании можно добавить кунжутных семечек. Легкий и вкусный салат на ужин готов. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт картошки с хрустящей золотистой корочкой в духовке. Для ее приготовления вам понадобится лишь соль, масло и чеснок.

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#Рецепт #Салат #Ужин
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