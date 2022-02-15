Легкий салат на ужин всего из двух ингредиентов: самый простой рецепт
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Такой салат может приготовить даже ребенок.
В конце рабочего дня так хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, но в то же время не перегружать желудок тяжелой пищей. С этой задачей отлично справятся различные вариации легких салатов, которые являются идеальным вариантом для ужина: вкусные, легкие и питательные.
Фуд-блогер Настя Монахова на своей странице в Инстаграм поделилась салатом, для приготовления которого понадобится всего два основных ингредиента.
Ингредиенты:
Для салата:
- Огурец — 2 шт.
- Крабовые палочки — 2-3 шт в зависимости от размера.
Для заправки:
- Соевый соус
- Майонез
- Кунжутные семечки по желанию
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте тонкими полосками при помощи овощечистки. Затем ножом порежьте их соломкой.
- Крабовые палочки разберите на волокна вилкой.
- Заправьте салат соевым соусом и майонезом. При желании можно добавить кунжутных семечек. Легкий и вкусный салат на ужин готов. Приятного аппетита!
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