Проще, чем кажется: рецепт домашних роллов с сыром
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Приготовить суши самостоятельно очень просто.
Ролл Филадельфия — это один из самых популярных роллов во всех уголках мира, поэтому почему бы не научиться готовить его самостоятельно? Для того чтобы приготовить такие роллы, не нужно ничего сверхъестественного: рис, нори, сыр, огурцы и желание.
Рецептом Филадельфии с сыром на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что роллы получаются очень эффектными, красивыми и вкусными.
Ингредиенты:
- Рис — 250 гр. (на 4 порции)
- Вода — 275 гр.
- Рисовый уксус — 25 мл.
- Сахар — 1,5 ст.л.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Нори
- Творожный сыр
- Огурец
- Икра тобико (не обязательно)
- Сыр плавленный (ломтики)
- Форель/семга с/с
Способ приготовления:
Рис промойте 2-3 раза. Отправьте крупу в посуду с толстым дном (с толстым дном и желательно антипригарным покрытием), залейте водой (1 к 1,1), накройте крышкой и поставьте на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума и варите 12 мин. Крышку ни в коем случае не открывайте. После отключите плиту и оставьте рис еще на 15 мин. (крышку не открываем).
Смешайте уксус, сахар и соль (по-хорошему надо растворить сахар и соль в уксусе). Добавьте в готовый, еще пока горячий, рис. Перемешайте и дайте полностью остыть.
Огурец нарежьте на полоски.
На половинку нори выложите рис так, чтобы снизу оставался сантиметровый отступ, а сверху рис выступал на 1,5 см. (смачивайте руки водой). Переверните лист, выложите начинку (чуть ближе к верху): творожный сыр, огурец, икра. Аккуратно закрутите ролл, соединяя нижний и верхний край нори. Затем прокрутите ролл до конца. Не забудьте подбить края с двух сторон, чтобы ничего не вылезало и ролл был плотнее.
Сверху выложите сыр и рыбу.
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