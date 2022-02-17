5 идей для простых завтраков за 5 минут

Выбирайте идеальный вариант завтрака для себя.

Диетологи уверяют, что завтрак — самый важный прием пищи за день, и очень важно делать его сбалансированным, чтобы держать свой вес в норме. Однако завтрак должен быть не только полезным, но и вкусным, чтобы подарить вам прекрасное настроение на весь день. Предлагаем вам 5 вариантов вкусных завтраков, которые готовятся всего за 5 минут.

Горячие бутерброды с колбасой и яйцом

Ингредиенты:

Хлеб — 2 ломтика (50 г)

Колбаса — 4 ломтика (30 г)

Яйца — 2 шт.

Соль — 2 щепотки

Масло растительное (для жарки) — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Вырежьте из тонкого тостового хлеба мякиш и отправьте его на сковороду, пишет russianfood.com. Внутрь разбейте яйцо. Сверху выложите несколько кусочков тонко нарезанной колбасы. Жарьте в течение 5 минут.

Омлет с сырной начинкой

Омлет - идеальное блюдо для завтрака

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт.

Сыр твердый — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Масло растительное — 20-30 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте яйца вместе со специями. Вылейте их на сковороду. Нарежьте сыр ломтиками и выложите поверх яиц. Сверху кладем сливочное масло. Заворачиваем омлет конвертиком и обжариваем еще минуту.

Ленивые вареники

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 5-6 ст. ложек

Соль — 1/3 ч. ложки

Сахар — 1 ст. ложка

Масло сливочное — 20 г

Сметана (для подачи) — по вкусу

Способ приготовления:

Поставить на огонь 2 л воды. В миску поместить творог. Размять. Добавить к творогу яйцо. Добавить соль (0,3 ч. ложки) и сахар. Тщательно перемешать. Добавить муку. Замесить тесто, скатать из него колбасу и порезать тонкими ломтиками. Варить в кипящей воде 2 минуты.

Сосиски в тесте

Ингредиенты:

Сосиски — 8 шт.

Готовое тесто

Способ приготовления:

Очистите сосиски от пленки. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3 мм и разрежьте его на 8 полосок. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите сосиски в тесте на сковороду. Обжаривайте на сковороде со всех сторон 5-7 минут.

Гренки-пятиминутки с сыром

Ингредиенты:

Хлеб белый — 1 шт.

Сыр твёрдый — 150 г

Сметана — 50 г

Масло сливочное (комнатной температуры) — 20 г

Лук зелёный — 4-5 перьев

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

Твёрдый сыр трём на крупной тёрке. Мелко нарезаем лук. К сыру добавляем лук, сметану, мягкое сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Нарезаем ломтиками батон. Каждый ломтик хлеба намазываем сырной начинкой и укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекаем гренки с сыром в духовке при 200 градусах в течение 15 минут.

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