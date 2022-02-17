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5 идей для простых завтраков за 5 минут

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сэндвич с яйцом - быстрый и полезный завтрак
Сэндвич с яйцом - быстрый и полезный завтрак

Выбирайте идеальный вариант завтрака для себя.

Диетологи уверяют, что завтрак — самый важный прием пищи за день, и очень важно делать его сбалансированным, чтобы держать свой вес в норме. Однако завтрак должен быть не только полезным, но и вкусным, чтобы подарить вам прекрасное настроение на весь день. Предлагаем вам 5 вариантов вкусных завтраков, которые готовятся всего за 5 минут.

Горячие бутерброды с колбасой и яйцом

Ингредиенты:

  • Хлеб — 2 ломтика (50 г)
  • Колбаса — 4 ломтика (30 г)
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — 2 щепотки
  • Масло растительное (для жарки) — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

  1. Вырежьте из тонкого тостового хлеба мякиш и отправьте его на сковороду, пишет russianfood.com.
  2. Внутрь разбейте яйцо.
  3. Сверху выложите несколько кусочков тонко нарезанной колбасы.
  4. Жарьте в течение 5 минут.

Омлет с сырной начинкой

Омлет - идеальное блюдо для завтрака
Омлет - идеальное блюдо для завтрака

Ингредиенты:

  • Яйца — 6 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Масло растительное — 20-30 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца вместе со специями. Вылейте их на сковороду.
  2. Нарежьте сыр ломтиками и выложите поверх яиц. Сверху кладем сливочное масло.
  3. Заворачиваем омлет конвертиком и обжариваем еще минуту.

Ленивые вареники

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 5-6 ст. ложек
  • Соль — 1/3 ч. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Масло сливочное — 20 г
  • Сметана (для подачи) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поставить на огонь 2 л воды. В миску поместить творог. Размять.
  2. Добавить к творогу яйцо. Добавить соль (0,3 ч. ложки) и сахар. Тщательно перемешать. Добавить муку.
  3. Замесить тесто, скатать из него колбасу и порезать тонкими ломтиками.
  4. Варить в кипящей воде 2 минуты.

Сосиски в тесте

Ингредиенты:

  • Сосиски — 8 шт.
  • Готовое тесто

Способ приготовления:

  1. Очистите сосиски от пленки.
  2. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3 мм и разрежьте его на 8 полосок.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите сосиски в тесте на сковороду.
  4. Обжаривайте на сковороде со всех сторон 5-7 минут.

Гренки-пятиминутки с сыром

Ингредиенты:

  • Хлеб белый — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Сметана — 50 г
  • Масло сливочное (комнатной температуры) — 20 г
  • Лук зелёный — 4-5 перьев
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Твёрдый сыр трём на крупной тёрке.
  2. Мелко нарезаем лук.
  3. К сыру добавляем лук, сметану, мягкое сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.
  4. Нарезаем ломтиками батон.
  5. Каждый ломтик хлеба намазываем сырной начинкой и укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Запекаем гренки с сыром в духовке при 200 градусах в течение 15 минут.

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Теги:
#Рецепт #Еда #Завтрак
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