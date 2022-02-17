5 идей для простых завтраков за 5 минут
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Выбирайте идеальный вариант завтрака для себя.
Диетологи уверяют, что завтрак — самый важный прием пищи за день, и очень важно делать его сбалансированным, чтобы держать свой вес в норме. Однако завтрак должен быть не только полезным, но и вкусным, чтобы подарить вам прекрасное настроение на весь день. Предлагаем вам 5 вариантов вкусных завтраков, которые готовятся всего за 5 минут.
Горячие бутерброды с колбасой и яйцом
Ингредиенты:
- Хлеб — 2 ломтика (50 г)
- Колбаса — 4 ломтика (30 г)
- Яйца — 2 шт.
- Соль — 2 щепотки
- Масло растительное (для жарки) — 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Вырежьте из тонкого тостового хлеба мякиш и отправьте его на сковороду, пишет russianfood.com.
- Внутрь разбейте яйцо.
- Сверху выложите несколько кусочков тонко нарезанной колбасы.
- Жарьте в течение 5 минут.
Омлет с сырной начинкой
Ингредиенты:
- Яйца — 6 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Масло растительное — 20-30 г
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Взбейте яйца вместе со специями. Вылейте их на сковороду.
- Нарежьте сыр ломтиками и выложите поверх яиц. Сверху кладем сливочное масло.
- Заворачиваем омлет конвертиком и обжариваем еще минуту.
Ленивые вареники
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука пшеничная — 5-6 ст. ложек
- Соль — 1/3 ч. ложки
- Сахар — 1 ст. ложка
- Масло сливочное — 20 г
- Сметана (для подачи) — по вкусу
Способ приготовления:
- Поставить на огонь 2 л воды. В миску поместить творог. Размять.
- Добавить к творогу яйцо. Добавить соль (0,3 ч. ложки) и сахар. Тщательно перемешать. Добавить муку.
- Замесить тесто, скатать из него колбасу и порезать тонкими ломтиками.
- Варить в кипящей воде 2 минуты.
Сосиски в тесте
Ингредиенты:
- Сосиски — 8 шт.
- Готовое тесто
Способ приготовления:
- Очистите сосиски от пленки.
- Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 3 мм и разрежьте его на 8 полосок.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Выложите сосиски в тесте на сковороду.
- Обжаривайте на сковороде со всех сторон 5-7 минут.
Гренки-пятиминутки с сыром
Ингредиенты:
- Хлеб белый — 1 шт.
- Сыр твёрдый — 150 г
- Сметана — 50 г
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 20 г
- Лук зелёный — 4-5 перьев
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Способ приготовления:
- Твёрдый сыр трём на крупной тёрке.
- Мелко нарезаем лук.
- К сыру добавляем лук, сметану, мягкое сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем.
- Нарезаем ломтиками батон.
- Каждый ломтик хлеба намазываем сырной начинкой и укладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Запекаем гренки с сыром в духовке при 200 градусах в течение 15 минут.
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