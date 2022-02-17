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Для чего опытные хозяйки добавляют сливочное масло в борщ: секретный лайфхак

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Назван секрет приготовления идеального борща
Назван секрет приготовления идеального борща

Этот лайфхак сделает борщ особенно вкусным.

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления борща. Кто-то добавляет в борщ старое сало, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат, а кто-то кладет в него сахар, чтобы сбалансировать вкус. А вот другие опытные хозяйки добавляют в борщ такой экзотичный ингредиент как сливочное масло. Зачем это делать, читайте в материале.

Зачем добавлять в борщ сливочное масло

Добавление в борщ сливочного масла влияет не только непосредственно на его вкус. Если за несколько минут до того как борщ будет готов, добавить в кастрюлю сливочное масло, это поможет сбалансировать вкус всех ингредиентов и "подружит" их между собой, пишут "Белновости". В этом случае сливочное масло работает как соус и помогает выровнять вкус борща своей сливочностью.

Кроме того, еще один веский повод добавить сливочное масло в борщ это сделать его более "жирненьким". К этому лайфхаку хорошо прибегать, когда борщ по какой-то причине получился слишком пресным.

Также сливочное мало хорошо использовать вместе с мукой, чтобы загустить блюдо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужно добавлять сахар в котлеты.

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#Рецепт #Борщ
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