Что добавить в фарш для сочности тефтелей: всего один продукт сделает ваш ужин идеальным
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 406
Такие тефтели получаются невероятно сочными и нежными.
Тефтели — весьма популярное мясное блюдо. Оно получается вкусным и очень сытным, при этом готовить тефтели довольно просто. Однако главное достоинство тефтелей — это их сочность, а вот добиться этого, к сожалению, получается не всегда. Именно поэтому необходимо знать определенные тонкости в приготовлении тефтелей, для того чтобы сделать их сочными.
В популярном блоге о спорте и правильном питании marafon18_6 советуют добавить в тефтели яблоки, благодаря которым блюдо получится нежным и сочным.
Рецепт мясных тефтелей с яблоками
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 400 г.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – ½ шт.
- Яблоко – 1 шт.
- Соль, перец, сухой чеснок, паприка, корица – по вкусу.
Соус:
- Молоко – 150 г.
- Сливки 33% – 50 г.
- Масло сливочное – 15-20 г.
- Соль, перец, сухой чеснок.
Способ приготовления:
- Яблоко морковь и лук измельчите на терке, нарежьте или взбейте блендером.
- Смешайте с фаршем, добавляем специи, отбиваем и формируем котлетки.
- Выкладываем котлеты на форму для запекания, поливаем соусом и отправляем в духовку на 35 мин, температура – 200 градусов.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-