Что добавить в фарш для сочности тефтелей: всего один продукт сделает ваш ужин идеальным

Такие тефтели получаются невероятно сочными и нежными.

Тефтели — весьма популярное мясное блюдо. Оно получается вкусным и очень сытным, при этом готовить тефтели довольно просто. Однако главное достоинство тефтелей — это их сочность, а вот добиться этого, к сожалению, получается не всегда. Именно поэтому необходимо знать определенные тонкости в приготовлении тефтелей, для того чтобы сделать их сочными.

В популярном блоге о спорте и правильном питании marafon18_6 советуют добавить в тефтели яблоки, благодаря которым блюдо получится нежным и сочным.

Рецепт мясных тефтелей с яблоками

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 г.

Морковь – 1 шт.

Лук – ½ шт.

Яблоко – 1 шт.

Соль, перец, сухой чеснок, паприка, корица – по вкусу.

Соус:

Молоко – 150 г.

Сливки 33% – 50 г.

Масло сливочное – 15-20 г.

Соль, перец, сухой чеснок.

Способ приготовления:

Яблоко морковь и лук измельчите на терке, нарежьте или взбейте блендером. Смешайте с фаршем, добавляем специи, отбиваем и формируем котлетки. Выкладываем котлеты на форму для запекания, поливаем соусом и отправляем в духовку на 35 мин, температура – 200 градусов.

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