Укр

Что добавить в фарш для сочности тефтелей: всего один продукт сделает ваш ужин идеальным

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Тефтели - очень популярное мясное блюдо
Тефтели - очень популярное мясное блюдо

Такие тефтели получаются невероятно сочными и нежными.

Тефтели — весьма популярное мясное блюдо. Оно получается вкусным и очень сытным, при этом готовить тефтели довольно просто. Однако главное достоинство тефтелей — это их сочность, а вот добиться этого, к сожалению, получается не всегда. Именно поэтому необходимо знать определенные тонкости в приготовлении тефтелей, для того чтобы сделать их сочными.

В популярном блоге о спорте и правильном питании marafon18_6 советуют добавить в тефтели яблоки, благодаря которым блюдо получится нежным и сочным.

Рецепт мясных тефтелей с яблоками

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 400 г.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – ½ шт.
  • Яблоко – 1 шт.
  • Соль, перец, сухой чеснок, паприка, корица – по вкусу.

Соус:

  • Молоко – 150 г.
  • Сливки 33% – 50 г.
  • Масло сливочное – 15-20 г.
  • Соль, перец, сухой чеснок.

Способ приготовления:

  1. Яблоко морковь и лук измельчите на терке, нарежьте или взбейте блендером.
  2. Смешайте с фаршем, добавляем специи, отбиваем и формируем котлетки.
  3. Выкладываем котлеты на форму для запекания, поливаем соусом и отправляем в духовку на 35 мин, температура – 200 градусов.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".

Теги:
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