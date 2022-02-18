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Что можно добавить в фарш, чтобы котлет вышло больше: на вкус не повлияет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Котлеты получаются мягкими и сочными
Котлеты получаются мягкими и сочными

Зная эти секреты, ваши котлеты будут идеальными.

Мясные котлеты — отличный и сытный вариант как для завтрака, так и обеда или ужина. Способ их приготовления достаточно прост, однако и здесь есть свои "нюансы". К примеру, профессиональные повара не советуют добавлять в фарш лук и хлеб, а также мы рассказывали для чего в котлеты добавлять минеральную воду. Теперь мы хотим поговорить о том, какие продукты можно добавить в фарш, чтобы котлет было в разы больше.

Если у вас большая семья, чтобы не разорится на покупке большого количества фарша на котлеты, можно просто "разбавить" мясо. Отметим, то помимо хлеба, с этим могут справиться еще как минимум 4 продукта, сообщает Белновости. И не переживайте, на вкусе котлет это никак не отразиться.

Что можно добавить в фарш:

  • Картофель. Котлеты с картошкой получаются очень нежными на вкус. Добавлять в фарш можно сырую тертую картошку или пюре. На 1 кг фарша хватит 2-3 картофелин.
  • Овсяные хлопья. Котлеты с хлопьями получаются воздушными и диетическими, да еще и обогащенными клетчаткой. На 1 килограмм фарша хватит одного стакана хлопьев.
  • Кабачок. Овощ сделает котлеты менее калорийными, что полезно для фигуры. Добавлять кабачок нужно тертый и без сока. На 1 кг фарша нужно 0,5 кг кабачкового пюре.
  • Манная крупа. Перед приготовлением котлет с манкой, дайте фаршу настояться примерно полчаса. На 1 кг фарша нужно 5-6 ложек манки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

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#Рецепт #Котлеты #Мясные котлеты
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