Быстрый ужин за 30 минут: рецепт вкуснейшего плова

Это блюдо не оставит никого равнодушным.

Когда приходит время готовить ужин, очень часто фантазия отключается, а готовить что-то "стандартное" наверняка многим надоедает. А если готовить нужно еще и придя уставшим с работы, то в приоритете являются рецепты простых и быстрых блюд. Рецепт именно такого ужина мы предлагаем вам приготовить — быстрый пров за полчаса.

Рецептом "А-ля" плова на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что это блюдо получается очень вкусным и его необходимо попробовать.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный, пропаренный — 250 гр.

Мясо любое (у меня куриное бедро) — 300 гр.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Вода — 350 мл.

Специи:

Барбарис (по желанию) — 1 ч.л.

Куркума — 1 ч.л.

Чили (по-желанию) — 1/2 ч.л.

Зира/кумин — 1/2 ч.л.

Раст. масло — для жарки

Способ приготовления:

Морковку нарежьте на брусочки, лук на перья, чеснок на кубики, а мясо на произвольные крупные кусочки. На растительном масле обжарьте пару минут мясо, посолите, поперчите, закиньте к нему морковь, лук, чеснок и обжаривайте на самом сильном огне, постоянно помешивая до появления золотистой корочки. Насыпьте специи (при необходимости посолите), засыпьте равномерно рисом, залейте водой и накройте крышкой. Готовьте на огне ниже среднего под крышкой 20-25 минут, не открывая ее. После снимите крышку, перемешайте и можно подавать к столу.

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