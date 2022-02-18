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Быстрый ужин за 30 минут: рецепт вкуснейшего плова

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Быстрый плов - идеальный вариант на ужин
Быстрый плов - идеальный вариант на ужин

Это блюдо не оставит никого равнодушным.

Когда приходит время готовить ужин, очень часто фантазия отключается, а готовить что-то "стандартное" наверняка многим надоедает. А если готовить нужно еще и придя уставшим с работы, то в приоритете являются рецепты простых и быстрых блюд. Рецепт именно такого ужина мы предлагаем вам приготовить — быстрый пров за полчаса.

Рецептом "А-ля" плова на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что это блюдо получается очень вкусным и его необходимо попробовать.

Ингредиенты:

  • Рис длиннозерный, пропаренный — 250 гр.
  • Мясо любое (у меня куриное бедро) — 300 гр.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Вода — 350 мл.
  • Специи:
  • Барбарис (по желанию) — 1 ч.л.
  • Куркума — 1 ч.л.
  • Чили (по-желанию) — 1/2 ч.л.
  • Зира/кумин — 1/2 ч.л.
  • Раст. масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Морковку нарежьте на брусочки, лук на перья, чеснок на кубики, а мясо на произвольные крупные кусочки.
  2. На растительном масле обжарьте пару минут мясо, посолите, поперчите, закиньте к нему морковь, лук, чеснок и обжаривайте на самом сильном огне, постоянно помешивая до появления золотистой корочки.
  3. Насыпьте специи (при необходимости посолите), засыпьте равномерно рисом, залейте водой и накройте крышкой. Готовьте на огне ниже среднего под крышкой 20-25 минут, не открывая ее.
  4. После снимите крышку, перемешайте и можно подавать к столу.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".

Теги:
#Рецепт #Плов #Рассыпчатый плов
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