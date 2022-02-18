Быстрый ужин за 30 минут: рецепт вкуснейшего плова
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 134
Это блюдо не оставит никого равнодушным.
Когда приходит время готовить ужин, очень часто фантазия отключается, а готовить что-то "стандартное" наверняка многим надоедает. А если готовить нужно еще и придя уставшим с работы, то в приоритете являются рецепты простых и быстрых блюд. Рецепт именно такого ужина мы предлагаем вам приготовить — быстрый пров за полчаса.
Рецептом "А-ля" плова на своей странице в Инстаграм поделился кулинарный блогер под ником kristina_ne_pp. Она отмечает, что это блюдо получается очень вкусным и его необходимо попробовать.
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный, пропаренный — 250 гр.
- Мясо любое (у меня куриное бедро) — 300 гр.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Вода — 350 мл.
- Специи:
- Барбарис (по желанию) — 1 ч.л.
- Куркума — 1 ч.л.
- Чили (по-желанию) — 1/2 ч.л.
- Зира/кумин — 1/2 ч.л.
- Раст. масло — для жарки
Способ приготовления:
- Морковку нарежьте на брусочки, лук на перья, чеснок на кубики, а мясо на произвольные крупные кусочки.
- На растительном масле обжарьте пару минут мясо, посолите, поперчите, закиньте к нему морковь, лук, чеснок и обжаривайте на самом сильном огне, постоянно помешивая до появления золотистой корочки.
- Насыпьте специи (при необходимости посолите), засыпьте равномерно рисом, залейте водой и накройте крышкой. Готовьте на огне ниже среднего под крышкой 20-25 минут, не открывая ее.
- После снимите крышку, перемешайте и можно подавать к столу.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-