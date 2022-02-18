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Как приготовить тонкие блины на кефире, которые не рвутся

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Рецепт блинов, которые не рвутся Новость обновлена 18 февраля 2022, 14:53
Рецепт блинов, которые не рвутся

Скоро Масленица, поэтому ловите интересный рецепт блинов с "дырочками"

Блины любят все: одним нравится наслаждаться ими с начинкой, другим — без. Однако можно с уверенностью сказать, что это блюдо может украсить любой праздничный стол, а также стать отличным лакомством к чаю.

Ранее мы делились секретом не рвущихся блинов. Теперь попробуем испечь тонкие блины на кефире с дырочками. Пекутся они быстро, не прилипают и не рвутся, пишет art-lunch.ru.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.
  • мука — 120 г
  • кефир — 200 г
  • вода (кипяток) — 200 г
  • сахар — 35 г
  • масло растительное — 30 г
  • сода — 1/4 ч. ложки
  • соль — 1/2 ч. ложки

Приготовление:

  1. Взбиваем 2 яйца и добавляем сахар и соль. Взбиваем миксером 3 минуты. Яичная масса должна превратиться в светлую пышную пену.
  2. Добавляем теплый кефир и перемешиваем.
  3. Кипяток тонкой струйкой постепенно вливаем в яйца, непрерывно взбивая.
  4. Просеиваем в тесто муку и перемешиваем до полного растворения муки, никаких комочков допустить нельзя. После добавляем соду и снова перемешиваем.
  5. Добавляем растительное масло и несильно перемешиваем.
  6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Наливаем тесто на горячую сковородку и одновременно вращаем её по кругу так, чтобы тесто покрыло дно ровным тонким слоем. Первая сторона печётся быстро, меньше минуты.

Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.

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#Рецепты #Блины
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