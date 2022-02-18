Как приготовить тонкие блины на кефире, которые не рвутся
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Скоро Масленица, поэтому ловите интересный рецепт блинов с "дырочками"
Блины любят все: одним нравится наслаждаться ими с начинкой, другим — без. Однако можно с уверенностью сказать, что это блюдо может украсить любой праздничный стол, а также стать отличным лакомством к чаю.
Ранее мы делились секретом не рвущихся блинов. Теперь попробуем испечь тонкие блины на кефире с дырочками. Пекутся они быстро, не прилипают и не рвутся, пишет art-lunch.ru.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.
- мука — 120 г
- кефир — 200 г
- вода (кипяток) — 200 г
- сахар — 35 г
- масло растительное — 30 г
- сода — 1/4 ч. ложки
- соль — 1/2 ч. ложки
Приготовление:
- Взбиваем 2 яйца и добавляем сахар и соль. Взбиваем миксером 3 минуты. Яичная масса должна превратиться в светлую пышную пену.
- Добавляем теплый кефир и перемешиваем.
- Кипяток тонкой струйкой постепенно вливаем в яйца, непрерывно взбивая.
- Просеиваем в тесто муку и перемешиваем до полного растворения муки, никаких комочков допустить нельзя. После добавляем соду и снова перемешиваем.
- Добавляем растительное масло и несильно перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Наливаем тесто на горячую сковородку и одновременно вращаем её по кругу так, чтобы тесто покрыло дно ровным тонким слоем. Первая сторона печётся быстро, меньше минуты.
Во время приготовления блинов также могут беспокоить комки. Как их избежать в процессе приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.
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