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Простой рецепт вкуснейших мини-пицц к пиву

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Мини-пицца — это простая и очень вкусная выпечка
Мини-пицца — это простая и очень вкусная выпечка

Мини-пицца — горячая закуска, которой можно накормить всю семью.

Вряд ли на свете есть кто-то, кто вообще не любит пиццу. Если такой человек и существует, то он просто еще не нашел тот самый рецепт блюда, который ему понравится. А рецептов пиццы существует большое количество, а если готовишь ее самостоятельно, то можно в качестве начинки использовать что угодно. Ранее мы рассказывали, как приготовить пиццу на сковороде за 15 минут, а теперь делимся рецептом маленьких мини-пицц, которые станут отличной закуской под любой напиток.

Рецепт мини-пицц мы нашли в кулинарном блоге в Инстаграм recepti_patinka.

Ингредиенты:

  • 1 стакан теплого молока
  • 125 мл. теплой воды
  • Полстакана растительного масла
  • 1 ч. ложка сахара
  • 10-12 гр. растворимых дрожжей
  • 4 стакана муки
  • 1 ч. ложка соли

Для соуса:

  • 1,5 ст. ложки томатной пасты
  • 60 мл. воды
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • Тимьян
  • соль

Дополнительно:

  • Колбаса
  • 2 зеленых перца
  • Тертый сыр чеддер

Способ приготовления:

  1. Перемешайте молоко, воду, масло, сахар и дрожжи. Понемногу добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто. Накройте его и оставьте подниматься.
  2. Для соуса, варите все ингредиенты, постоянно перемешивая, примерно 5 минут. Снимите с огня и оставьте остывать.
  3. Тесто разделите на 2 части, раскатайте, вырежьте кружочки, выложите на противень с бумагой для выпечки. Смажьте соусом, положите начинку.
  4. Готовьте в духовке при 180 градусах, 20-25 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".

Теги:
#Рецепт #Пицца #Закуска
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