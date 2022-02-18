Простой рецепт вкуснейших мини-пицц к пиву

Мини-пицца — горячая закуска, которой можно накормить всю семью.

Вряд ли на свете есть кто-то, кто вообще не любит пиццу. Если такой человек и существует, то он просто еще не нашел тот самый рецепт блюда, который ему понравится. А рецептов пиццы существует большое количество, а если готовишь ее самостоятельно, то можно в качестве начинки использовать что угодно. Ранее мы рассказывали, как приготовить пиццу на сковороде за 15 минут, а теперь делимся рецептом маленьких мини-пицц, которые станут отличной закуской под любой напиток.

Рецепт мини-пицц мы нашли в кулинарном блоге в Инстаграм recepti_patinka.

Ингредиенты:

1 стакан теплого молока

125 мл. теплой воды

Полстакана растительного масла

1 ч. ложка сахара

10-12 гр. растворимых дрожжей

4 стакана муки

1 ч. ложка соли

Для соуса:

1,5 ст. ложки томатной пасты

60 мл. воды

4 ст. ложки растительного масла

Тимьян

соль

Дополнительно:

Колбаса

2 зеленых перца

Тертый сыр чеддер

Способ приготовления:

Перемешайте молоко, воду, масло, сахар и дрожжи. Понемногу добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто. Накройте его и оставьте подниматься. Для соуса, варите все ингредиенты, постоянно перемешивая, примерно 5 минут. Снимите с огня и оставьте остывать. Тесто разделите на 2 части, раскатайте, вырежьте кружочки, выложите на противень с бумагой для выпечки. Смажьте соусом, положите начинку. Готовьте в духовке при 180 градусах, 20-25 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".