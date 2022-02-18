Простой рецепт вкуснейших мини-пицц к пиву
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Мини-пицца — горячая закуска, которой можно накормить всю семью.
Вряд ли на свете есть кто-то, кто вообще не любит пиццу. Если такой человек и существует, то он просто еще не нашел тот самый рецепт блюда, который ему понравится. А рецептов пиццы существует большое количество, а если готовишь ее самостоятельно, то можно в качестве начинки использовать что угодно. Ранее мы рассказывали, как приготовить пиццу на сковороде за 15 минут, а теперь делимся рецептом маленьких мини-пицц, которые станут отличной закуской под любой напиток.
Рецепт мини-пицц мы нашли в кулинарном блоге в Инстаграм recepti_patinka.
Ингредиенты:
- 1 стакан теплого молока
- 125 мл. теплой воды
- Полстакана растительного масла
- 1 ч. ложка сахара
- 10-12 гр. растворимых дрожжей
- 4 стакана муки
- 1 ч. ложка соли
Для соуса:
- 1,5 ст. ложки томатной пасты
- 60 мл. воды
- 4 ст. ложки растительного масла
- Тимьян
- соль
Дополнительно:
- Колбаса
- 2 зеленых перца
- Тертый сыр чеддер
Способ приготовления:
- Перемешайте молоко, воду, масло, сахар и дрожжи. Понемногу добавляйте муку и замешивайте мягкое тесто. Накройте его и оставьте подниматься.
- Для соуса, варите все ингредиенты, постоянно перемешивая, примерно 5 минут. Снимите с огня и оставьте остывать.
- Тесто разделите на 2 части, раскатайте, вырежьте кружочки, выложите на противень с бумагой для выпечки. Смажьте соусом, положите начинку.
- Готовьте в духовке при 180 градусах, 20-25 минут.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".
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