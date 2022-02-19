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Роскошный ужин по-французски: курица кордон-блю с ветчиной и сыром (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Курица кордон блю - рецепт Новость обновлена 19 февраля 2022, 14:30
Курица кордон блю - рецепт

Судья "МастерШефа" поделился очень простым рецептом куриного шницеля

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который ранее нарвался на критику из-за своей молодой возлюбленной, рассказал, как приготовить легендарное французское блюдо — курицу кордон блю с ветчиной и сыром.

Рецептом кулинар поделился в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт
  • Сухой чеснок
  • Сухой лук
  • Соль
  • Перец
  • Ветчина слайсами — 150 гр
  • Сыр слайсами – 150 гр

Для панировки:

  • Мука
  • Яйца
  • Панировочные сухари

Для соуса:

  • Мука – 50 гр
  • Масло сливочное – 50 гр
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Молоко – 500 мл
  • Дижонская горчица – 50 гр
  • Перец черный, соль
  • Пармезан – 70 гр

Приготовление:

  1. Все специи смешиваем и приправляем куриное филе.
  2. Затем отбиваем мясо, но чтобы не очень тонко, мясо должно быть сочным.
  3. Кладем внутрь ветчину с сыром слоями. Скручиваем рулетики и заворачиваем пленкой плотно, чтобы держали форму.
  4. Ставим их в холодильник на 30 минут.
  5. За это время нагреваем масло и готовим все для панировки — мука, сухари и яйца.
  6. Достаем мясо, панируем его и жарим в горячем масле до золотого цвета.
  7. Готовим соус: берём сотейник, растапливаем там масло, дальше жарим мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавляем муку, жарим его в масле, в легкий золотой цвет. Затем уменьшаем огонь и вводим молоко. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комков, пока не загустеет. Соль, перец, пармезан – перемешиваем и готово!

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом домашнего майонеза.

Теги:
#Рецепты #Эктор Хименес Браво
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