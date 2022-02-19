Роскошный ужин по-французски: курица кордон-блю с ветчиной и сыром (видео)
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Судья "МастерШефа" поделился очень простым рецептом куриного шницеля
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который ранее нарвался на критику из-за своей молодой возлюбленной, рассказал, как приготовить легендарное французское блюдо — курицу кордон блю с ветчиной и сыром.
Рецептом кулинар поделился в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт
- Сухой чеснок
- Сухой лук
- Соль
- Перец
- Ветчина слайсами — 150 гр
- Сыр слайсами – 150 гр
Для панировки:
- Мука
- Яйца
- Панировочные сухари
Для соуса:
- Мука – 50 гр
- Масло сливочное – 50 гр
- Чеснок — 2 зубчика
- Молоко – 500 мл
- Дижонская горчица – 50 гр
- Перец черный, соль
- Пармезан – 70 гр
Приготовление:
- Все специи смешиваем и приправляем куриное филе.
- Затем отбиваем мясо, но чтобы не очень тонко, мясо должно быть сочным.
- Кладем внутрь ветчину с сыром слоями. Скручиваем рулетики и заворачиваем пленкой плотно, чтобы держали форму.
- Ставим их в холодильник на 30 минут.
- За это время нагреваем масло и готовим все для панировки — мука, сухари и яйца.
- Достаем мясо, панируем его и жарим в горячем масле до золотого цвета.
- Готовим соус: берём сотейник, растапливаем там масло, дальше жарим мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавляем муку, жарим его в масле, в легкий золотой цвет. Затем уменьшаем огонь и вводим молоко. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комков, пока не загустеет. Соль, перец, пармезан – перемешиваем и готово!
Ранее Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом домашнего майонеза.
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