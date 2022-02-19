Роскошный ужин по-французски: курица кордон-блю с ветчиной и сыром (видео)

Судья "МастерШефа" поделился очень простым рецептом куриного шницеля

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который ранее нарвался на критику из-за своей молодой возлюбленной, рассказал, как приготовить легендарное французское блюдо — курицу кордон блю с ветчиной и сыром.

Рецептом кулинар поделился в Инстаграме.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт

Сухой чеснок

Сухой лук

Соль

Перец

Ветчина слайсами — 150 гр

Сыр слайсами – 150 гр

Для панировки:

Мука

Яйца

Панировочные сухари

Для соуса:

Мука – 50 гр

Масло сливочное – 50 гр

Чеснок — 2 зубчика

Молоко – 500 мл

Дижонская горчица – 50 гр

Перец черный, соль

Пармезан – 70 гр

Приготовление:

Все специи смешиваем и приправляем куриное филе. Затем отбиваем мясо, но чтобы не очень тонко, мясо должно быть сочным. Кладем внутрь ветчину с сыром слоями. Скручиваем рулетики и заворачиваем пленкой плотно, чтобы держали форму. Ставим их в холодильник на 30 минут. За это время нагреваем масло и готовим все для панировки — мука, сухари и яйца. Достаем мясо, панируем его и жарим в горячем масле до золотого цвета. Готовим соус: берём сотейник, растапливаем там масло, дальше жарим мелко порезанный чеснок, но не долго. Добавляем муку, жарим его в масле, в легкий золотой цвет. Затем уменьшаем огонь и вводим молоко. Перемешиваем венчиком, чтобы не было комков, пока не загустеет. Соль, перец, пармезан – перемешиваем и готово!

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