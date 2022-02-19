Отличная закуска с красной рыбкой: рецепт канапе на тостовом хлебе

Этими маленькими бутербродами очень легко удивить гостей

Кто бы отказался от такой вкусной закуски вечером? Такие канапе готовятся с лососем, с которым также можно приготовить аппетитные сырные шарики.

Кулинарный эксперт Дмитрий с ником chef_dmitriy_official в Инстаграме показал, как быстро приготовить канапе с лососем, авокадо и икрой.

Ингредиенты для 9 штук:

Тостовый хлеб — 3 кусочка

Творожный сыр — 100 г.

Майонез — 1 ст. л.

Укроп

Соль — по вкусу

Лосось с/с

Авокадо — 1 шт.

Красная икра

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