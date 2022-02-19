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Отличная закуска с красной рыбкой: рецепт канапе на тостовом хлебе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Канапе с лососем, авокадо и икрой - рецепт Новость обновлена 19 февраля 2022, 17:33
Канапе с лососем, авокадо и икрой - рецепт

Этими маленькими бутербродами очень легко удивить гостей

Кто бы отказался от такой вкусной закуски вечером? Такие канапе готовятся с лососем, с которым также можно приготовить аппетитные сырные шарики.

Кулинарный эксперт Дмитрий с ником chef_dmitriy_official в Инстаграме показал, как быстро приготовить канапе с лососем, авокадо и икрой.

Ингредиенты для 9 штук:

  • Тостовый хлеб — 3 кусочка
  • Творожный сыр — 100 г.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Укроп
  • Соль — по вкусу
  • Лосось с/с
  • Авокадо — 1 шт.
  • Красная икра

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".

Теги:
#Рецепты #Лосось #Закуска
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