Отличная закуска с красной рыбкой: рецепт канапе на тостовом хлебе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 12
Этими маленькими бутербродами очень легко удивить гостей
Кто бы отказался от такой вкусной закуски вечером? Такие канапе готовятся с лососем, с которым также можно приготовить аппетитные сырные шарики.
Кулинарный эксперт Дмитрий с ником chef_dmitriy_official в Инстаграме показал, как быстро приготовить канапе с лососем, авокадо и икрой.
Ингредиенты для 9 штук:
- Тостовый хлеб — 3 кусочка
- Творожный сыр — 100 г.
- Майонез — 1 ст. л.
- Укроп
- Соль — по вкусу
- Лосось с/с
- Авокадо — 1 шт.
- Красная икра
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно простой в приготовлении пиццы-"пятиминутки".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-