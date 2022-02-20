Не только вкусно, но и полезно: как правильно варить гречку

Гречка положительно влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние

Гречка — не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и очень полезный продукт. Однако, чтобы извлечь всю пользу, ее нужно уметь правильно приготовить.

На портале "Чемпионат" опубликовали рецепт правильной гречки.

Готовить гречку довольно просто, но есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при ее приготовлении. Вот основные правила:

Поначалу крупу нужно перебрать, чтоб в ней не было темных зерен.

Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.

Если вы хотите идеальную гречку и есть время, высушите ее и обжарьте на сковороде пять минут. Тогда у нее будет более насыщенный вкус.

При варке добавляйте холодную воду. Ее должно быть вдвое больше, чем самой крупы.

Варите гречку примерно 25 минут на медленном огне под закрытой крышкой.

Не забывайте постоянно ее помешивать и следить, чтобы вода не испарялась – иначе гречка пригорит.

Когда каша сварится, добавьте в нее немного соли и по желанию сливочного масла.

В состав гречки входят около 50 полезных веществ, укрепляющих здоровье. Это почти вдвое больше, чем в любых других крупах. Среди них: калий, магний, железо. Более того, гречка – лидер по содержанию растительного белка, также в ней много витаминов группы В.

Если есть гречку регулярно, это поможет выводить токсины из организма, улучшить работу мозга, снизить уровень вредного холестерина, улучшить качество волос и кожи, уменьшить риск возникновения анемии, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать сон и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Гречка также полезна тем, кто сидит на диете и следит за весом – она довольно долго усваивается и имеет невысокую калорийность.

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