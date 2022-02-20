Рецепт легкой в приготовлении закуски кесадильи: получится хрустящей и сочной (видео)

Отличная закуска с овощами, свиным фаршем и сыром

Кесадилья – это блюдо мексиканской кухни, состоящее из тортильи и разных наполнителей. Традиционно в закуске в качестве начинки используется только творог, но можно также приготовить с овощами, мясным фаршем и всем чем угодно, что найдется в холодильнике.

Кулинарный блогер с ником liuboff_life_food в Инстаграме поделилась рецептом хрустящей и сочной кесадильи, которая готовится очень легко и без дополнительных хлопот.

Как приготовить кесадилью: простой рецепт

Обжариваем на сковороде головку репчатого лука, добавляем туда же свиной фарш или куриный 500 гр, обжариваем до готовности и перекладываем в тарелку. На этой же сковороде жарим помидоры, перец сладкий, зелень, перец острый и добавляем фасоль, можно и кукурузу туда же. Далее соединяем овощи с обжаренным фаршем. Все убираем с огня. Посыпаем начинку сыром, перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Берем лепешки, лучше кукурузные, на половину выкладываем начинку и накрываем другой половинкой. Обжариваем лепешки с двух сторон или на сковороде, или на гриле для получения красивых полосочек. 3-5 минут и все готово! Подавать можно с острым соусом.

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