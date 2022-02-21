С хрустящей корочкой: рецепт шикарных конвертиков с сыром и яйцом
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Для такой закуски нужно всего 4 ингредиента
Приготовим перекус из лаваша с сыром. Это простая и вкусная закуска, которая готовится очень быстро и требует всего четыре продукта.
Рецептом конвертиков поделился аккаунт receta_con_amor в Инстаграме.
Как приготовить конвертики из лаваша с сыром и яйцом
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 лист
- Сыр — 120 г
- Петрушка — пучок
- Вареное яйцо — 2 шт
Приготовление:
- Сыр и яйца натираем на терке, рубим мелко зелень, соединяем, перемешиваем.
- Разрезаем лаваш на 6 полосок (шириной 6-7 см). Выкладываем по 1 ст. л. начинки и сворачиваем в треугольники.
- Разогреваем сковороду, выкладываем конвертики, жарим с каждой стороны до румяности.
Такие конвертики лучше подавать теплыми, пока начинка тянется.
Из лаваша можно приготовить еще очень много вкусных блюд. Например, рецептом рулета из лаваша и красной рыбы "Телеграф" делился ранее.
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