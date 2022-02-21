С хрустящей корочкой: рецепт шикарных конвертиков с сыром и яйцом

Для такой закуски нужно всего 4 ингредиента

Приготовим перекус из лаваша с сыром. Это простая и вкусная закуска, которая готовится очень быстро и требует всего четыре продукта.

Рецептом конвертиков поделился аккаунт receta_con_amor в Инстаграме.

Как приготовить конвертики из лаваша с сыром и яйцом

Ингредиенты:

Лаваш — 1 лист

Сыр — 120 г

Петрушка — пучок

Вареное яйцо — 2 шт

Приготовление:

Сыр и яйца натираем на терке, рубим мелко зелень, соединяем, перемешиваем. Разрезаем лаваш на 6 полосок (шириной 6-7 см). Выкладываем по 1 ст. л. начинки и сворачиваем в треугольники. Разогреваем сковороду, выкладываем конвертики, жарим с каждой стороны до румяности.

Такие конвертики лучше подавать теплыми, пока начинка тянется.

Из лаваша можно приготовить еще очень много вкусных блюд. Например, рецептом рулета из лаваша и красной рыбы "Телеграф" делился ранее.