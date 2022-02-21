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С хрустящей корочкой: рецепт шикарных конвертиков с сыром и яйцом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Легкий рецепт конвертиков из лаваша Новость обновлена 21 февраля 2022, 17:06
Легкий рецепт конвертиков из лаваша

Для такой закуски нужно всего 4 ингредиента

Приготовим перекус из лаваша с сыром. Это простая и вкусная закуска, которая готовится очень быстро и требует всего четыре продукта.

Рецептом конвертиков поделился аккаунт receta_con_amor в Инстаграме.

Как приготовить конвертики из лаваша с сыром и яйцом

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 лист
  • Сыр — 120 г
  • Петрушка — пучок
  • Вареное яйцо — 2 шт

Приготовление:

  1. Сыр и яйца натираем на терке, рубим мелко зелень, соединяем, перемешиваем.
  2. Разрезаем лаваш на 6 полосок (шириной 6-7 см). Выкладываем по 1 ст. л. начинки и сворачиваем в треугольники.
  3. Разогреваем сковороду, выкладываем конвертики, жарим с каждой стороны до румяности.

Такие конвертики лучше подавать теплыми, пока начинка тянется.

Из лаваша можно приготовить еще очень много вкусных блюд. Например, рецептом рулета из лаваша и красной рыбы "Телеграф" делился ранее.

Теги:
#Рецепты #Закуски
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