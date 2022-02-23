Намного вкуснее, чем в Макдоналдс: рецепт сочного бургера (видео)

Не отказывайте себе в удовольствии насладиться аппетитным домашним бургером

Некоторые диетологи то и норовят покритиковать людей, даже изредка позволяющих себе фастфуд. Однако есть и такие специалисты, утверждающие, что еда быстрого приготовления, если соблюдать норму, не принесет негативных последствий организму человека.

Мы же, в свою очередь, предлагаем насладиться аппетитным бургером. Такая вкусняшка легко готовится на домашней кухне. К тому же ингредиенты, качество которых иногда вызывает подозрение в некоторых кафе, вы отбираете сами, а это сделает блюдо безопаснее и полезнее. Рецептом бургера поделился кулинарный блогер с ником zakus_ki в Инстаграме.

Как приготовить бургер

Ингредиенты:

Булочка для бургера — 1 шт.

Фарш говядина/свинина — 400 г

Сыр пластинами — 4 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук красный — 1 шт.

Листья салата — 4 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Кетчуп — 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Пергамент и растительное масло

Приготовление:

Фарш смешиваем с солью и перцем, с помощью пергамента формируем 2 котлеты по размеру чуть больше булочки. И жарим до необходимой прожарки, после переворачиваем и сверху котлеты кладем 2 кусочка сыра, накрываем крышкой на минуту. Повторяем то же самое со второй котлетой. Булочки обжариваем на масле до золотистого цвета. Майонез смешиваем с кетчупом, смазываем булочки и складываем бургер в следующей последовательности: булочка + соус + лист салата + кольца лука + помидор + котлета с сыром + лист салата + котлета с сыром + лист салата + булочка с соусом. Бургер готов, приятного аппетита!

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