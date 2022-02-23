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Намного вкуснее, чем в Макдоналдс: рецепт сочного бургера (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить вкусный бургер - рецепт
Как приготовить вкусный бургер - рецепт

Не отказывайте себе в удовольствии насладиться аппетитным домашним бургером

Некоторые диетологи то и норовят покритиковать людей, даже изредка позволяющих себе фастфуд. Однако есть и такие специалисты, утверждающие, что еда быстрого приготовления, если соблюдать норму, не принесет негативных последствий организму человека.

Мы же, в свою очередь, предлагаем насладиться аппетитным бургером. Такая вкусняшка легко готовится на домашней кухне. К тому же ингредиенты, качество которых иногда вызывает подозрение в некоторых кафе, вы отбираете сами, а это сделает блюдо безопаснее и полезнее. Рецептом бургера поделился кулинарный блогер с ником zakus_ki в Инстаграме.

Как приготовить бургер

Ингредиенты:

  • Булочка для бургера — 1 шт.
  • Фарш говядина/свинина — 400 г
  • Сыр пластинами — 4 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Листья салата — 4 шт.
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Кетчуп — 1 ст.л.
  • Соль и перец по вкусу
  • Пергамент и растительное масло

Приготовление:

  1. Фарш смешиваем с солью и перцем, с помощью пергамента формируем 2 котлеты по размеру чуть больше булочки. И жарим до необходимой прожарки, после переворачиваем и сверху котлеты кладем 2 кусочка сыра, накрываем крышкой на минуту. Повторяем то же самое со второй котлетой.
  2. Булочки обжариваем на масле до золотистого цвета.
  3. Майонез смешиваем с кетчупом, смазываем булочки и складываем бургер в следующей последовательности: булочка + соус + лист салата + кольца лука + помидор + котлета с сыром + лист салата + котлета с сыром + лист салата + булочка с соусом. Бургер готов, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, что добавить в мясной фарш, чтобы котлеты получились очень вкусными и сочными.

Теги:
#Рецепты #Бургеры
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