Как испечь хлеб без дрожжей дома: простой рецепт
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Для такого хлеба понадобятся самые простые ингредиенты
В условиях, когда наличие еды в магазинах ограничено и даже за простейшими продуктами выстраиваются огромные очереди, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Особенно интересует людей рецепт бездрожжевого хлеба, поскольку дрожжи в магазинах сейчас тоже в дефиците. "Телеграф" подготовил для вас простой рецепт хлеба без дрожжей.
Как испечь хлеб без дрожжей дома
Ингредиенты:
- 1 пакет кефира 250 мл
- ржаная мука — 1 стакан
- белая пшеничная мука — 1-1,5 стакана
- сода — 1 ч. л.
- сахар — 1 ст. л.
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Просейте муку через сито, тем самым избавляясь от комочков. Кроме того, с просеянной мукой хлеб получится пышнее и мягче.
- Всыпьте соду в муку.
- В глубокой миске смешайте кефир или равное количество кислого молока с солью, сахаром и маслом. Мешаем ложкой.
- Постепенно всыпьте в жидкую часть — сухую. Вы не увидите, как произошла реакция соды + кислоты кефира, но будьте уверены, что этого достаточно для того, чтобы хлеб поднялся.
- Месите руками до тех пор, пока ком не станет эластичным, мягким, и перестанет липнуть к рукам.
- Сформируйте шар и выложите на противень присыпанный тонким слоем муки. Если есть форма для выпекания — используйте ее.
- Выпекайте хлеб в домашних условиях в духовке при температуре 200С в течение 30-40 минут.
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