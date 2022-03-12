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Как испечь хлеб без дрожжей дома: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Хлеб на кефире Новость обновлена 12 марта 2022, 10:21
Хлеб на кефире

Для такого хлеба понадобятся самые простые ингредиенты

В условиях, когда наличие еды в магазинах ограничено и даже за простейшими продуктами выстраиваются огромные очереди, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Особенно интересует людей рецепт бездрожжевого хлеба, поскольку дрожжи в магазинах сейчас тоже в дефиците. "Телеграф" подготовил для вас простой рецепт хлеба без дрожжей.

Как испечь хлеб без дрожжей дома

Ингредиенты:

  • 1 пакет кефира 250 мл
  • ржаная мука — 1 стакан
  • белая пшеничная мука — 1-1,5 стакана
  • сода — 1 ч. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Просейте муку через сито, тем самым избавляясь от комочков. Кроме того, с просеянной мукой хлеб получится пышнее и мягче.
  2. Всыпьте соду в муку.
  3. В глубокой миске смешайте кефир или равное количество кислого молока с солью, сахаром и маслом. Мешаем ложкой.
  4. Постепенно всыпьте в жидкую часть — сухую. Вы не увидите, как произошла реакция соды + кислоты кефира, но будьте уверены, что этого достаточно для того, чтобы хлеб поднялся.
  5. Месите руками до тех пор, пока ком не станет эластичным, мягким, и перестанет липнуть к рукам.
  6. Сформируйте шар и выложите на противень присыпанный тонким слоем муки. Если есть форма для выпекания — используйте ее.
  7. Выпекайте хлеб в домашних условиях в духовке при температуре 200С в течение 30-40 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить тушенку в домашних условиях.

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