Как испечь хлеб без дрожжей дома: простой рецепт

Для такого хлеба понадобятся самые простые ингредиенты

В условиях, когда наличие еды в магазинах ограничено и даже за простейшими продуктами выстраиваются огромные очереди, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Особенно интересует людей рецепт бездрожжевого хлеба, поскольку дрожжи в магазинах сейчас тоже в дефиците. "Телеграф" подготовил для вас простой рецепт хлеба без дрожжей.

Как испечь хлеб без дрожжей дома

Ингредиенты:

1 пакет кефира 250 мл

ржаная мука — 1 стакан

белая пшеничная мука — 1-1,5 стакана

сода — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Просейте муку через сито, тем самым избавляясь от комочков. Кроме того, с просеянной мукой хлеб получится пышнее и мягче. Всыпьте соду в муку. В глубокой миске смешайте кефир или равное количество кислого молока с солью, сахаром и маслом. Мешаем ложкой. Постепенно всыпьте в жидкую часть — сухую. Вы не увидите, как произошла реакция соды + кислоты кефира, но будьте уверены, что этого достаточно для того, чтобы хлеб поднялся. Месите руками до тех пор, пока ком не станет эластичным, мягким, и перестанет липнуть к рукам. Сформируйте шар и выложите на противень присыпанный тонким слоем муки. Если есть форма для выпекания — используйте ее. Выпекайте хлеб в домашних условиях в духовке при температуре 200С в течение 30-40 минут.

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