Как приготовить хлеб дома, не замешивая тесто: простой рецепт

Судья "МастерШефа" поделился простым рецептом, не требующим хлопот

В то время, когда большинство продуктовых магазинов закрыты в связи с российско-украинской войной, актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома.

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с украинцами простым рецептом хлеба на закваске без замеса.

Рецепт на 2 вида муки — обычной и цельнозерновой.

Ингредиенты:

400 г муки

вода:

310 для цельнозернового

270 для обычного

8-9 г соли (чайная ложка с горкой)

80 г любой закваски или опары

большая миска, пленка или пакет, чтобы накрыть ее.

Приготовление:

В муку наливаем воду и так держим ее 1-2 час. Далее добавляем закваску и перемешиваем тесто (здесь и дальше) особым образом – берём мокрыми руками край теста, немного вытаскиваем его и помещаем его на противоположный край. Так нужно сделать со всех сторон по несколько раз. Оставляем накрытым на пол часа. Тесто довольно редкое – не пугайтесь. Добавляем мелкую соль и снова "вытаскиваем" все тесто несколько раз. Оставляем накрытым час в теплом месте. Берем тесто посередине и поднимаем его из миски – оно тянется и мы окучиваем его нижние края внутрь. И то же самое делаем еще раз развернул тесто на 90 градусов. Оставляем на 45 минут и повторяем так еще 2 раза. Тесто уже подошло и может формироваться. На поверхность стола подсыпаем любую муку, вынимаем тесто из миски и сворачиваем в рулет вдоль, а затем и поперек, залепляя края. Помещаем тесто в любую емкость или корзинку, накрытую полотенцем хорошо посыпанным, лучше, рисовой мукой — даем постоять еще 30-45 минут и можно выпекать: нагретая до 250 градусов гусятница или большая, желательно, чугунная кастрюля. Тесто из корзинки осторожно выкладываем на пергамент и помещаем в кастрюлю, накрываю крышкой. Выпекаем 30 минут под крышкой и 20 минут без крышки убавив огонь до 200 градусов по Цельсию. Есть можно, когда хлеб остынет

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