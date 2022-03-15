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Что приготовить с вареной картошкой: рецепт сытного салата

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Салат с вареной картошкой и соленными огурцами Новость обновлена 15 марта 2022, 21:59
Салат с вареной картошкой и соленными огурцами

Такое блюдо отлично подойдет к столу в прохладное время года

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что у них не хватает времени, чтобы создавать сложные блюда, особенно когда под рукой нет разнообразных продуктов.

В этом материале "Телеграф" подобрал простой рецепт вкусного и сытного салата с обычным вареным картофелем и соленными огурчиками. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты к этому салату найдутся в холодильнике каждого украинца.

Ингредиенты:

  • 250 г стручковой фасоли;
  • 3 соленых огурца;
  • 2 картофелины;
  • 1 луковица;
  • соль, черный перец;
  • подсолнечное масло.

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель в мундире, остужаем, чистим и нарезаем небольшими кубиками.
  2. Выкладываем в посуду, добавляем соль и сбрызгиваем рассолом от огурцов.
  3. Огурчики и лук мелко нарезаем и добавляем к картофелю.
  4. Фасоль варим, мелко крошим и отправляем в остальные ингредиенты.
  5. В завершении перчим, солим и заправляем растительным маслом. Все хорошо перемешиваем перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт салата, который готовится всего из двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепты #Салаты
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