Что приготовить с вареной картошкой: рецепт сытного салата
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Такое блюдо отлично подойдет к столу в прохладное время года
Многие хозяйки сталкиваются с тем, что у них не хватает времени, чтобы создавать сложные блюда, особенно когда под рукой нет разнообразных продуктов.
В этом материале "Телеграф" подобрал простой рецепт вкусного и сытного салата с обычным вареным картофелем и соленными огурчиками. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты к этому салату найдутся в холодильнике каждого украинца.
Ингредиенты:
- 250 г стручковой фасоли;
- 3 соленых огурца;
- 2 картофелины;
- 1 луковица;
- соль, черный перец;
- подсолнечное масло.
Приготовление:
- Отвариваем картофель в мундире, остужаем, чистим и нарезаем небольшими кубиками.
- Выкладываем в посуду, добавляем соль и сбрызгиваем рассолом от огурцов.
- Огурчики и лук мелко нарезаем и добавляем к картофелю.
- Фасоль варим, мелко крошим и отправляем в остальные ингредиенты.
- В завершении перчим, солим и заправляем растительным маслом. Все хорошо перемешиваем перед подачей. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт салата, который готовится всего из двух ингредиентов.
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