Что приготовить с вареной картошкой: рецепт сытного салата

Такое блюдо отлично подойдет к столу в прохладное время года

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что у них не хватает времени, чтобы создавать сложные блюда, особенно когда под рукой нет разнообразных продуктов.

В этом материале "Телеграф" подобрал простой рецепт вкусного и сытного салата с обычным вареным картофелем и соленными огурчиками. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты к этому салату найдутся в холодильнике каждого украинца.

Ингредиенты:

250 г стручковой фасоли;

3 соленых огурца;

2 картофелины;

1 луковица;

соль, черный перец;

подсолнечное масло.

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Приготовление:

Отвариваем картофель в мундире, остужаем, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Выкладываем в посуду, добавляем соль и сбрызгиваем рассолом от огурцов. Огурчики и лук мелко нарезаем и добавляем к картофелю. Фасоль варим, мелко крошим и отправляем в остальные ингредиенты. В завершении перчим, солим и заправляем растительным маслом. Все хорошо перемешиваем перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт салата, который готовится всего из двух ингредиентов.