Без мяса и яиц: простой рецепт овощных котлет на воде

Такие котлеты можно есть как отдельное блюдо, так и с гарниром,

Когда дома нет мяса, и возможностей его купить тоже, а накормить семью чем-нибудь нужно, в ход идут простые и вкусные постные рецепты. К примеру можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями.

Рецептом таких котлет поделилась кулинарный блогер _svetochka_belyaeva у себя на странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

Картошка — 2-3 шт (300-400 гр)

Шампиньоны крупные — 7 шт ( у меня лесные замороженные)

Лук репчатый — 1 шт

Овсяные хлопья — 1 стакан (Геркулес обычный)

Горячая вода — 1/2 стак ( 130 мл)

Петрушка (необязательно)

Растительное масло — 4-5 ст л

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Почистите шампиньоны. Грибы нарежьте кубиками такого же размера, как и лук. Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками масла и обжарьте лук до прозрачности, затем выкладывайте грибы. Готовьте на среднем огне постоянно помешивая. Когда грибы уменьшатся вдвое, и практически выпарится вся жидкость добавьте немного соли. Продолжайте обжаривать грибы до полной готовности и приятного золотистого цвета. Стакан овсяных хлопьев залейте очень горячей водой, прикройте и оставьте набухать минут на двадцать-тридцать.Не берите хлопья быстрого приготовления. Затем к хлопьям переложите грибы и туда же натрите на мелкой терке картофель, добавьте зелень, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности. Формируйте котлетки и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте до готовности с двух сторон.

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