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Без мяса и яиц: простой рецепт овощных котлет на воде

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Котлеты с грибами, картошкой и овсяными хлопьями Новость обновлена 19 марта 2022, 08:55
Котлеты с грибами, картошкой и овсяными хлопьями

Такие котлеты можно есть как отдельное блюдо, так и с гарниром,

Когда дома нет мяса, и возможностей его купить тоже, а накормить семью чем-нибудь нужно, в ход идут простые и вкусные постные рецепты. К примеру можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями.

Рецептом таких котлет поделилась кулинарный блогер _svetochka_belyaeva у себя на странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

  • Картошка — 2-3 шт (300-400 гр)
  • Шампиньоны крупные — 7 шт ( у меня лесные замороженные)
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Овсяные хлопья — 1 стакан (Геркулес обычный)
  • Горячая вода — 1/2 стак ( 130 мл)
  • Петрушка (необязательно)
  • Растительное масло — 4-5 ст л
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Почистите шампиньоны. Грибы нарежьте кубиками такого же размера, как и лук.
  2. Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками масла и обжарьте лук до прозрачности, затем выкладывайте грибы. Готовьте на среднем огне постоянно помешивая. Когда грибы уменьшатся вдвое, и практически выпарится вся жидкость добавьте немного соли. Продолжайте обжаривать грибы до полной готовности и приятного золотистого цвета.
  3. Стакан овсяных хлопьев залейте очень горячей водой, прикройте и оставьте набухать минут на двадцать-тридцать.Не берите хлопья быстрого приготовления.
  4. Затем к хлопьям переложите грибы и туда же натрите на мелкой терке картофель, добавьте зелень, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности.
  5. Формируйте котлетки и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте до готовности с двух сторон.

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее.

Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.

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#Рецепт #Котлеты
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