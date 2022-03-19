Без мяса и яиц: простой рецепт овощных котлет на воде
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Такие котлеты можно есть как отдельное блюдо, так и с гарниром,
Когда дома нет мяса, и возможностей его купить тоже, а накормить семью чем-нибудь нужно, в ход идут простые и вкусные постные рецепты. К примеру можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями.
Рецептом таких котлет поделилась кулинарный блогер _svetochka_belyaeva у себя на странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Картошка — 2-3 шт (300-400 гр)
- Шампиньоны крупные — 7 шт ( у меня лесные замороженные)
- Лук репчатый — 1 шт
- Овсяные хлопья — 1 стакан (Геркулес обычный)
- Горячая вода — 1/2 стак ( 130 мл)
- Петрушка (необязательно)
- Растительное масло — 4-5 ст л
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Почистите шампиньоны. Грибы нарежьте кубиками такого же размера, как и лук.
- Разогрейте сковороду с двумя столовыми ложками масла и обжарьте лук до прозрачности, затем выкладывайте грибы. Готовьте на среднем огне постоянно помешивая. Когда грибы уменьшатся вдвое, и практически выпарится вся жидкость добавьте немного соли. Продолжайте обжаривать грибы до полной готовности и приятного золотистого цвета.
- Стакан овсяных хлопьев залейте очень горячей водой, прикройте и оставьте набухать минут на двадцать-тридцать.Не берите хлопья быстрого приготовления.
- Затем к хлопьям переложите грибы и туда же натрите на мелкой терке картофель, добавьте зелень, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешайте до однородности.
- Формируйте котлетки и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду. Обжаривайте до готовности с двух сторон.
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