Альтернатива тушенке: простейший рецепт рыбных консервов

Приготовленные таким способом консервы стоят годами

В условиях военного времени тушенка, рецепт которой мы публиковали ранее, — это самое актуальное и популярное блюдо. Однако не все любят и едят мясные блюда, да и постоянно есть одно и тоже не очень то и хочется. А и не нужно, ведь у тушенки есть альтернатива — рыбные консервы.

Публикуем для вас рецепт рыбных консервов, для приготовления которых вы можете выбрать любую рыбу: сайру, сардину, сардинеллу или любую речную рыбу. Рецепт от кулинарного блогера — vaniyannara.

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Ингредиенты:

Рыба — 2 кг

Масло раст. — 100мл

Соль — 1ст л(без горки)

Сахар — 0,5 ст л

Паприка — 0,5ст л

Лимон. кислота — на кончике ножа

По желанию добавляем любимые специи

Лавровый лист

Перец душистый

Способ приготовления:

Тушки рыбы помойте, отрежьте головы и плавники, очистите внутренности и нарежьте на кусочки. Банки и крышки простерилизуйте. Соль, сахар, перец перемешайте в чаше и прежде чем уложить рыбку в банки посыпьте её этой смесью и тщательно перемешайте, чтобы кусочки просолились равномерно. Кусочки плотно укладываем в банку. Масло можно добавить при перемешивании или прямо в банку. Из расчёта на 1 банку 800гр -1 десертную ложку масла (можно готовить и без масла, но тогда это уже будут консервы в собственном соку) Стерилизуйте банки от 4 до 6 часов по любому удобному вам способу. Время стерилизации зависит от рыбы. После переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Хранить нужно в прохладном месте.

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