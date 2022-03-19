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Альтернатива тушенке: простейший рецепт рыбных консервов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Домашние консервы намного лучше магазинных Новость обновлена 19 марта 2022, 11:13
Домашние консервы намного лучше магазинных

Приготовленные таким способом консервы стоят годами

В условиях военного времени тушенка, рецепт которой мы публиковали ранее, — это самое актуальное и популярное блюдо. Однако не все любят и едят мясные блюда, да и постоянно есть одно и тоже не очень то и хочется. А и не нужно, ведь у тушенки есть альтернатива — рыбные консервы.

Публикуем для вас рецепт рыбных консервов, для приготовления которых вы можете выбрать любую рыбу: сайру, сардину, сардинеллу или любую речную рыбу. Рецепт от кулинарного блогера — vaniyannara.

Ингредиенты:

  • Рыба — 2 кг
  • Масло раст. — 100мл
  • Соль — 1ст л(без горки)
  • Сахар — 0,5 ст л
  • Паприка — 0,5ст л
  • Лимон. кислота — на кончике ножа
  • По желанию добавляем любимые специи
  • Лавровый лист
  • Перец душистый

Способ приготовления:

  1. Тушки рыбы помойте, отрежьте головы и плавники, очистите внутренности и нарежьте на кусочки. Банки и крышки простерилизуйте.
  2. Соль, сахар, перец перемешайте в чаше и прежде чем уложить рыбку в банки посыпьте её этой смесью и тщательно перемешайте, чтобы кусочки просолились равномерно.
  3. Кусочки плотно укладываем в банку. Масло можно добавить при перемешивании или прямо в банку. Из расчёта на 1 банку 800гр -1 десертную ложку масла (можно готовить и без масла, но тогда это уже будут консервы в собственном соку)
  4. Стерилизуйте банки от 4 до 6 часов по любому удобному вам способу. Время стерилизации зависит от рыбы. После переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Хранить нужно в прохладном месте.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить хлеб без дрожжей дома.

Теги:
#Рецепт #Консервы #Рыбные консервы
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