Альтернатива тушенке: простейший рецепт рыбных консервов
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Приготовленные таким способом консервы стоят годами
В условиях военного времени тушенка, рецепт которой мы публиковали ранее, — это самое актуальное и популярное блюдо. Однако не все любят и едят мясные блюда, да и постоянно есть одно и тоже не очень то и хочется. А и не нужно, ведь у тушенки есть альтернатива — рыбные консервы.
Публикуем для вас рецепт рыбных консервов, для приготовления которых вы можете выбрать любую рыбу: сайру, сардину, сардинеллу или любую речную рыбу. Рецепт от кулинарного блогера — vaniyannara.
Ингредиенты:
- Рыба — 2 кг
- Масло раст. — 100мл
- Соль — 1ст л(без горки)
- Сахар — 0,5 ст л
- Паприка — 0,5ст л
- Лимон. кислота — на кончике ножа
- По желанию добавляем любимые специи
- Лавровый лист
- Перец душистый
Способ приготовления:
- Тушки рыбы помойте, отрежьте головы и плавники, очистите внутренности и нарежьте на кусочки. Банки и крышки простерилизуйте.
- Соль, сахар, перец перемешайте в чаше и прежде чем уложить рыбку в банки посыпьте её этой смесью и тщательно перемешайте, чтобы кусочки просолились равномерно.
- Кусочки плотно укладываем в банку. Масло можно добавить при перемешивании или прямо в банку. Из расчёта на 1 банку 800гр -1 десертную ложку масла (можно готовить и без масла, но тогда это уже будут консервы в собственном соку)
- Стерилизуйте банки от 4 до 6 часов по любому удобному вам способу. Время стерилизации зависит от рыбы. После переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Хранить нужно в прохладном месте.
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