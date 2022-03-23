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Без мяса и яиц: рецепт сытных котлет из доступных ингредиентов

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Рецепт сытных овощных котлет Новость обновлена 23 марта 2022, 10:14
Рецепт сытных овощных котлет

Для приготовления этих котлет вам понадобятся овощи

В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придется рецепт овощных котлет, в которые не нужно добавлять мясо или яйца.

"Телеграф" советует вам попробовать приготовить вкусные и хрустящие котлеты из капусты.

Котлеты без мяса из капусты: рецепт

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста – 350 грамм;
  • морковь – 170 грамм;
  • лук – 140 грамм;
  • манка – 3 столовых ложки;
  • овсянка – 3 столовых ложки;
  • картошка – 260 грамм;
  • соль;
  • специи;
  • сухари панировочные;
  • крахмал 1 столовая ложка;
  • подсолнечное масло либо оливковое.

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть и сварить в "мундирах".
  2. Свежую капусту порежьте крупными кусками, погрузите в кипяток и варите 4-5 минут.
  3. Морковку хорошо промойте, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Лук очистите от шелухи, и порежьте его мелким кубиком. Морковь и лук обжарьте на масле, чтобы они стали мягкими. Дайте немного остыть.
  4. Мелко нарезанную капусту перекиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте, чтобы стекла вся жидкость.
  5. Овощи вместе с капустой при помощи блендера либо кухонного комбайна размельчите в однородную массу.
  6. Остывший сваренный картофель очистите и натрите на терке среднего размера.
  7. К измельченным овощам добавьте натертую картошку, ложку крахмала, манку, овсянку и специи.
  8. Массу для капустных котлет основательно перемешайте и оставьте отдыхать на тридцать минут.
  9. Из полученного овощного фарша сформируйте котлеты привычной для вас формы. Обваляйте их в панировочных сухарях.
  10. Жарьте капустные котлеты на раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования золотой корочки.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простых и вкусных рыбных консервов.

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