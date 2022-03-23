Без мяса и яиц: рецепт сытных котлет из доступных ингредиентов
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Для приготовления этих котлет вам понадобятся овощи
В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придется рецепт овощных котлет, в которые не нужно добавлять мясо или яйца.
"Телеграф" советует вам попробовать приготовить вкусные и хрустящие котлеты из капусты.
Котлеты без мяса из капусты: рецепт
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 350 грамм;
- морковь – 170 грамм;
- лук – 140 грамм;
- манка – 3 столовых ложки;
- овсянка – 3 столовых ложки;
- картошка – 260 грамм;
- соль;
- специи;
- сухари панировочные;
- крахмал 1 столовая ложка;
- подсолнечное масло либо оливковое.
Способ приготовления:
- Картофель помыть и сварить в "мундирах".
- Свежую капусту порежьте крупными кусками, погрузите в кипяток и варите 4-5 минут.
- Морковку хорошо промойте, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Лук очистите от шелухи, и порежьте его мелким кубиком. Морковь и лук обжарьте на масле, чтобы они стали мягкими. Дайте немного остыть.
- Мелко нарезанную капусту перекиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте, чтобы стекла вся жидкость.
- Овощи вместе с капустой при помощи блендера либо кухонного комбайна размельчите в однородную массу.
- Остывший сваренный картофель очистите и натрите на терке среднего размера.
- К измельченным овощам добавьте натертую картошку, ложку крахмала, манку, овсянку и специи.
- Массу для капустных котлет основательно перемешайте и оставьте отдыхать на тридцать минут.
- Из полученного овощного фарша сформируйте котлеты привычной для вас формы. Обваляйте их в панировочных сухарях.
- Жарьте капустные котлеты на раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования золотой корочки.
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