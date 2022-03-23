Без мяса и яиц: рецепт сытных котлет из доступных ингредиентов

Для приготовления этих котлет вам понадобятся овощи

В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придется рецепт овощных котлет, в которые не нужно добавлять мясо или яйца.

"Телеграф" советует вам попробовать приготовить вкусные и хрустящие котлеты из капусты.

Котлеты без мяса из капусты: рецепт

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 350 грамм;

морковь – 170 грамм;

лук – 140 грамм;

манка – 3 столовых ложки;

овсянка – 3 столовых ложки;

картошка – 260 грамм;

соль;

специи;

сухари панировочные;

крахмал 1 столовая ложка;

подсолнечное масло либо оливковое.

Способ приготовления:

Картофель помыть и сварить в "мундирах". Свежую капусту порежьте крупными кусками, погрузите в кипяток и варите 4-5 минут. Морковку хорошо промойте, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Лук очистите от шелухи, и порежьте его мелким кубиком. Морковь и лук обжарьте на масле, чтобы они стали мягкими. Дайте немного остыть. Мелко нарезанную капусту перекиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте, чтобы стекла вся жидкость. Овощи вместе с капустой при помощи блендера либо кухонного комбайна размельчите в однородную массу. Остывший сваренный картофель очистите и натрите на терке среднего размера. К измельченным овощам добавьте натертую картошку, ложку крахмала, манку, овсянку и специи. Массу для капустных котлет основательно перемешайте и оставьте отдыхать на тридцать минут. Из полученного овощного фарша сформируйте котлеты привычной для вас формы. Обваляйте их в панировочных сухарях. Жарьте капустные котлеты на раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования золотой корочки.

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