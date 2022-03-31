Готовим суп за 5 минут: простой рецепт домашних бульонных кубиков
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Когда очень хочется горяченького, но не хочется возиться у плиты, на помощь придут бульонные кубики
В условиях, когда на приготовление еды нужно тратить минимум времени отличным решением станут всяческие заготовки. К примеру, классический суп, несмотря на то, что он очень полезный и является незаменимым горячим блюдом в рационе, варить довольно долго. Именно поэтому отличным выходом станут домашние бульонные кубики. "Телеграф" публикует рецепт этой незаменимой заготовки.
Как быстро и просто приготовить бульонные кубики дома, рассказала фуд-блогер Настя Монахова.
Рецепт домашних бульонных кубиков
Ингредиенты:
- Репчатый лук
- Морковь
- Картошка
- Помидор
- Болгарский перец
- Чеснок
- 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка паприки
- Зелень (петрушка, укроп, зелёный лук)
Способ приготовления:
- Чистим все овощи и нарезаем их мелкими кубиками.
- Берем сковородку, наливаем немного масла и обжариваем все овощи сразу в течение 25 минут.
- Добавляем столовую ложку соли и паприки.
- К этой обжарке добавляем зелень и перемалываем все в блендере.
- Раскладываем массу по формочкам и оставляем в морозилке на сутки.
- Хранить в морозилке. Использовать можно по 2-3 куртка на 1 блюдо.
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