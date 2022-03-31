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Готовим суп за 5 минут: простой рецепт домашних бульонных кубиков

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Бульонные кубики готовятся очень просто Новость обновлена 31 марта 2022, 08:57
Бульонные кубики готовятся очень просто

Когда очень хочется горяченького, но не хочется возиться у плиты, на помощь придут бульонные кубики

В условиях, когда на приготовление еды нужно тратить минимум времени отличным решением станут всяческие заготовки. К примеру, классический суп, несмотря на то, что он очень полезный и является незаменимым горячим блюдом в рационе, варить довольно долго. Именно поэтому отличным выходом станут домашние бульонные кубики. "Телеграф" публикует рецепт этой незаменимой заготовки.

Как быстро и просто приготовить бульонные кубики дома, рассказала фуд-блогер Настя Монахова.

Рецепт домашних бульонных кубиков

Ингредиенты:

  • Репчатый лук
  • Морковь
  • Картошка
  • Помидор
  • Болгарский перец
  • Чеснок
  • 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка паприки
  • Зелень (петрушка, укроп, зелёный лук)

Способ приготовления:

  1. Чистим все овощи и нарезаем их мелкими кубиками.
  2. Берем сковородку, наливаем немного масла и обжариваем все овощи сразу в течение 25 минут.
  3. Добавляем столовую ложку соли и паприки.
  4. К этой обжарке добавляем зелень и перемалываем все в блендере.
  5. Раскладываем массу по формочкам и оставляем в морозилке на сутки.
  6. Хранить в морозилке. Использовать можно по 2-3 куртка на 1 блюдо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить домашнюю тушенку из курицы, которая год хранится без холодильника.

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