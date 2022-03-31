Укр

Что приготовить из макарон: рецепт сытного салата "Весенние бабочки"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
30
Салат из макарон, с морковью, соленым огурцом Новость обновлена 31 марта 2022, 18:03
Салат из макарон, с морковью, соленым огурцом

Это блюдо готовится достаточно просто и не потребует больших усилий.

Что вкусного и необычного приготовить на ужин (или обед), если в холодильнике практически пусто, а в закромах остались только макароны, крупы и простые овощи? Правильно — постный салат! Но вы если жить не можете без мяса, то к этому блюду также можно добавить тушенку из курицы, рецептом которой мы делились ранее.

Рецептом салата из макарон "Весенние бабочки" поделились в блоге recepti_postnie в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Макароны из твердых сортов пшеницы (бабочки)
  • Гречка
  • Морковь
  • Зелёный лук
  • Зелень петрушки
  • Соленый огурец
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Отвариваем гречку и макароны обычным способом.
  2. Морковь и соленый огурец натираем на мелкой терке.
  3. Небольшое количество макарон смешиваем с несколькими ложками гречки.
  4. Добавляем натертые морковь и огурец.
  5. Зеленый лук нарезаем и добавляем в салат. Солим.
  6. Заправляем растительным маслом и перемешиваем.
  7. Каждую порцию украшаем зеленью петрушки. Салат готов, приятного аппетита!

Если у вас нет возможности закупиться продуктами животного происхождения, вы все равно можете приготовить котлеты, которые не уступят вкусом с обычными мясными. Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкусных и хрустящих котлет из капусты.

Теги:
#Рецепты #Макароны #Салаты
путин снова пытается заставить Запад платить за газ в рублях
Новости России
путин снова пошел на газовый шантаж Запада — в Украине назвали его провальным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
путин снова пытается заставить Запад платить за газ в рублях
путин снова пошел на газовый шантаж Запада — в Украине назвали его провальным
Дата публикации
Категория
Бои за Украину
Свежая карта боев: оккупанты наращивают силы на востоке Украины, продолжается штурм Мариуполя
Дата публикации
Категория
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обещает скорую встречу Зеленского и путина
Дата публикации
Категория
Оккупанты оставили немало металлолома украинцам
Россияне разбиты: украинские десантники освободили несколько сел в Запорожской области
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 31 марта
Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины