Что приготовить из макарон: рецепт сытного салата "Весенние бабочки"
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Это блюдо готовится достаточно просто и не потребует больших усилий.
Что вкусного и необычного приготовить на ужин (или обед), если в холодильнике практически пусто, а в закромах остались только макароны, крупы и простые овощи? Правильно — постный салат! Но вы если жить не можете без мяса, то к этому блюду также можно добавить тушенку из курицы, рецептом которой мы делились ранее.
Рецептом салата из макарон "Весенние бабочки" поделились в блоге recepti_postnie в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Макароны из твердых сортов пшеницы (бабочки)
- Гречка
- Морковь
- Зелёный лук
- Зелень петрушки
- Соленый огурец
- Растительное масло
Приготовление:
- Отвариваем гречку и макароны обычным способом.
- Морковь и соленый огурец натираем на мелкой терке.
- Небольшое количество макарон смешиваем с несколькими ложками гречки.
- Добавляем натертые морковь и огурец.
- Зеленый лук нарезаем и добавляем в салат. Солим.
- Заправляем растительным маслом и перемешиваем.
- Каждую порцию украшаем зеленью петрушки. Салат готов, приятного аппетита!
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