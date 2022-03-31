Что приготовить из макарон: рецепт сытного салата "Весенние бабочки"

Это блюдо готовится достаточно просто и не потребует больших усилий.

Что вкусного и необычного приготовить на ужин (или обед), если в холодильнике практически пусто, а в закромах остались только макароны, крупы и простые овощи? Правильно — постный салат! Но вы если жить не можете без мяса, то к этому блюду также можно добавить тушенку из курицы, рецептом которой мы делились ранее.

Рецептом салата из макарон "Весенние бабочки" поделились в блоге recepti_postnie в Инстаграме.

Ингредиенты:

Макароны из твердых сортов пшеницы (бабочки)

Гречка

Морковь

Зелёный лук

Зелень петрушки

Соленый огурец

Растительное масло

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Приготовление:

Отвариваем гречку и макароны обычным способом. Морковь и соленый огурец натираем на мелкой терке. Небольшое количество макарон смешиваем с несколькими ложками гречки. Добавляем натертые морковь и огурец. Зеленый лук нарезаем и добавляем в салат. Солим. Заправляем растительным маслом и перемешиваем. Каждую порцию украшаем зеленью петрушки. Салат готов, приятного аппетита!

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