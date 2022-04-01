Всего четыре ингредиента: рецепт нежного рисового пудинга от Клопотенко
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Такой десерт избавит от гнетущих мыслей и плохого настроения
Что приготовить во время войны? Этот вопрос задают себе многие украинцы, особенно если в магазинах сейчас не слишком большой ассортимент продуктов, из которых можно приготовить действительно что-то особенное. Поэтому можем ненадолго вернуться к классике и состряпать привычное десертное блюдо. А понадобиться всего четыре простых ингредиента.
Рецептом сладкого рисового пудинга поделился на YouTube украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- отварной рис ― 700―800 г
- яйца ― 4 шт.
- молоко ― 1 л
- сахар ― 150―200 г
Способ приготовления:
- В отдельной миске взбиваем 4 яйца с 1 л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, можно заменить на: простую воду, воду+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.
- Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
- Отварной рис перекладываем в форму для запекания, заливаем яичной смесью и печем 45―60 минут при 180 градусах до золотистой корочки.
Отметим, что даже из ограниченного набора продуктов можно приготовить вкусные блюда, которые поднимут настроение в это непростое для нас время. Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочной шарлотки без муки и соды.
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