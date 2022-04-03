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Простейший рецепт сытных капустных котлет, для приготовления которых не нужно мяса

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Простейший рецепт сытных капустных котлет, для приготовления которых не нужно мяса Новость обновлена 03 апреля 2022, 15:50

Капустные котлеты - очень нежное, ароматное и вкусное блюдо

Котлеты без мяса тоже могут быть вкусными и сытными, а в период войны, когда не всегда есть возможность купить мясные продукты, рецепты таких доступных блюд и очень востребованы. К примеру из можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями, или пожарить котлеты из картофеля и риса.

Также "Телеграф" предлагает вам попробовать приготовить вкусные овощные котлеты из капусты, для готовки которых не нужны мясо и яйца.

Капустные котлеты: рецепт

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 1 кг
  • лук репчатый — 1 шт. (можно половину)
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • мука пшеничная — 0,5 стакана
  • манная крупа — 0,5 стакана
  • зелень (лук, укроп)
  • сухари панировочные
  • растительное масло (для жарки)
  • соль, специи

Способ приготовления:

  1. Капусту нарежьте на крупные куски, и поставьте вариться на 10-15 минут. Потом сваренную капусту мелко измельчите.
  2. К капусте добавьте мелко порезанные лук и чеснок. Посолите и поперчите.
  3. Добавьте мелко порезанную зелень, и тщательно все перемешайте.
  4. После добавьте к капустной смеси муку и манную крупу. Снова все тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  5. Слепите котлеты, обвалите каждую в панировочных сухарях, и обжаривайте с двух сторон на среднем огне, не накрывая крышкой.

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее. Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.

Теги:
#Рецепт #Котлеты #Постные котлеты
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