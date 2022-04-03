Простейший рецепт сытных капустных котлет, для приготовления которых не нужно мяса
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Капустные котлеты - очень нежное, ароматное и вкусное блюдо
Котлеты без мяса тоже могут быть вкусными и сытными, а в период войны, когда не всегда есть возможность купить мясные продукты, рецепты таких доступных блюд и очень востребованы. К примеру из можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями, или пожарить котлеты из картофеля и риса.
Также "Телеграф" предлагает вам попробовать приготовить вкусные овощные котлеты из капусты, для готовки которых не нужны мясо и яйца.
Капустные котлеты: рецепт
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 кг
- лук репчатый — 1 шт. (можно половину)
- чеснок — 1-2 зубчика
- мука пшеничная — 0,5 стакана
- манная крупа — 0,5 стакана
- зелень (лук, укроп)
- сухари панировочные
- растительное масло (для жарки)
- соль, специи
Способ приготовления:
- Капусту нарежьте на крупные куски, и поставьте вариться на 10-15 минут. Потом сваренную капусту мелко измельчите.
- К капусте добавьте мелко порезанные лук и чеснок. Посолите и поперчите.
- Добавьте мелко порезанную зелень, и тщательно все перемешайте.
- После добавьте к капустной смеси муку и манную крупу. Снова все тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Слепите котлеты, обвалите каждую в панировочных сухарях, и обжаривайте с двух сторон на среднем огне, не накрывая крышкой.
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