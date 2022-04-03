Простейший рецепт сытных капустных котлет, для приготовления которых не нужно мяса

Капустные котлеты - очень нежное, ароматное и вкусное блюдо

Котлеты без мяса тоже могут быть вкусными и сытными, а в период войны, когда не всегда есть возможность купить мясные продукты, рецепты таких доступных блюд и очень востребованы. К примеру из можно приготовить вкусные овощные котлеты с овсяными хлопьями, или пожарить котлеты из картофеля и риса.

Также "Телеграф" предлагает вам попробовать приготовить вкусные овощные котлеты из капусты, для готовки которых не нужны мясо и яйца.

Читайте также: Категория Рецепты Когда дома нет мяса: рецепт картофельных котлет с сыром Простые и очень сытные котлеты из картофеля с сыром

Капустные котлеты: рецепт

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг

лук репчатый — 1 шт. (можно половину)

чеснок — 1-2 зубчика

мука пшеничная — 0,5 стакана

манная крупа — 0,5 стакана

зелень (лук, укроп)

сухари панировочные

растительное масло (для жарки)

соль, специи

Способ приготовления:

Капусту нарежьте на крупные куски, и поставьте вариться на 10-15 минут. Потом сваренную капусту мелко измельчите. К капусте добавьте мелко порезанные лук и чеснок. Посолите и поперчите. Добавьте мелко порезанную зелень, и тщательно все перемешайте. После добавьте к капустной смеси муку и манную крупу. Снова все тщательно перемешайте до однородной консистенции. Слепите котлеты, обвалите каждую в панировочных сухарях, и обжаривайте с двух сторон на среднем огне, не накрывая крышкой.

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее. Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.