Омлет без муки и молока: понадобятся всего три ингредиента

Пышный омлет на завтрак можно приготовить только из яиц, не используя молоко и муку

Если вдруг не знаете, что такое вкусненькое приготовить на завтрак – чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте омлет. Без молока и муки.

Блюдо подойдет и тем, у кого есть непереносимость лактозы, пишет 4lady.in.ua.

Ингредиенты:

куриные яйца – 3 штуки;

вода кипяченая – 1 ст. л.;

соль, перец.

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Приготовление:

Разделываем желтки и белки. Вспениваем белки венчиком и вливаем в желтки, не переставая взбивать. Добавляем воду, продолжаем взбивать. Солим, перчим. Выливаем смесь на нагретую смазанную растительным маслом сковороду. Накрываем крышкой, доводим огонь до максимума. Убавляем огонь до минимума после того, как смесь поднимется. Жарим еще 2 минуты. Приятного аппетита!

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