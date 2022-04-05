Омлет без муки и молока: понадобятся всего три ингредиента
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Пышный омлет на завтрак можно приготовить только из яиц, не используя молоко и муку
Если вдруг не знаете, что такое вкусненькое приготовить на завтрак – чтобы и быстро, и ингредиентов не много – приготовьте омлет. Без молока и муки.
Блюдо подойдет и тем, у кого есть непереносимость лактозы, пишет 4lady.in.ua.
Ингредиенты:
- куриные яйца – 3 штуки;
- вода кипяченая – 1 ст. л.;
- соль, перец.
Приготовление:
- Разделываем желтки и белки.
- Вспениваем белки венчиком и вливаем в желтки, не переставая взбивать.
- Добавляем воду, продолжаем взбивать.
- Солим, перчим.
- Выливаем смесь на нагретую смазанную растительным маслом сковороду. Накрываем крышкой, доводим огонь до максимума.
- Убавляем огонь до минимума после того, как смесь поднимется. Жарим еще 2 минуты. Приятного аппетита!
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