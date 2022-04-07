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Как сделать целую гору котлет из недорогих ингредиентов: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Такие котлеты приготовить очень просто Новость обновлена 07 апреля 2022, 10:14
Такие котлеты приготовить очень просто

Такие котлеты получаются невероятно нежными

В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придутся котлеты, ведь в фарш можно добавить более дешевые ингредиенты, чтобы их получилось больше.

"Телеграф" советует вам попробовать рецепт котлет из куриного филе, которые получаются очень нежными и сытными.

Котлеты из куриного филе с майонезом: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного мяса
  • 0,5 л молока
  • 1 ст. л. сушеного молотого сладкого перца без горки
  • 4 зубчика чеснока крупного размера
  • 300 г репчатого лука
  • 2 ст. л. майонеза
  • 6 мякишей белого хлеба или батона
  • 40 г сливочного масла с высоким процентом жирности
  • соль по вкусу
  • 1 куриное яйцо
  • черный молотый перец по вкусу
  • свежая зелень
  • рафинированное растительное масло без запаха для жарки

Способ приготовления:

  1. Очистите лук, нарежьте. Пропустите через пресс чеснок и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета.
  2. Мякиш хлеба залейте 500 мл молока и оставьте его напитываться.
  3. Курицу вместе с кожицей нужно перекрутить в мясорубке. Так же поступаем с луком, чесноком и отжатым хлебным мякишем. Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Добавьте майонез, зелень и перемешайте.
  4. Чтобы фарш не прилипал к рукам, возьми немного пшеничной муки. Сформируй небольшие котлетки и обжарьте с каждой стороны в разогретом масле на сковороде.

Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее. Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.

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