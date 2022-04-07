Как сделать целую гору котлет из недорогих ингредиентов: простой рецепт

Такие котлеты получаются невероятно нежными

В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придутся котлеты, ведь в фарш можно добавить более дешевые ингредиенты, чтобы их получилось больше.

"Телеграф" советует вам попробовать рецепт котлет из куриного филе, которые получаются очень нежными и сытными.

Котлеты из куриного филе с майонезом: рецепт

Ингредиенты:

1 кг куриного мяса

0,5 л молока

1 ст. л. сушеного молотого сладкого перца без горки

4 зубчика чеснока крупного размера

300 г репчатого лука

2 ст. л. майонеза

6 мякишей белого хлеба или батона

40 г сливочного масла с высоким процентом жирности

соль по вкусу

1 куриное яйцо

черный молотый перец по вкусу

свежая зелень

рафинированное растительное масло без запаха для жарки

Способ приготовления:

Очистите лук, нарежьте. Пропустите через пресс чеснок и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Мякиш хлеба залейте 500 мл молока и оставьте его напитываться. Курицу вместе с кожицей нужно перекрутить в мясорубке. Так же поступаем с луком, чесноком и отжатым хлебным мякишем. Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Добавьте майонез, зелень и перемешайте. Чтобы фарш не прилипал к рукам, возьми немного пшеничной муки. Сформируй небольшие котлетки и обжарьте с каждой стороны в разогретом масле на сковороде.

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