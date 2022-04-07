Как сделать целую гору котлет из недорогих ингредиентов: простой рецепт
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Такие котлеты получаются невероятно нежными
В условиях войны необходимо уметь приготовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Для сытного обеда всегда к месту придутся котлеты, ведь в фарш можно добавить более дешевые ингредиенты, чтобы их получилось больше.
"Телеграф" советует вам попробовать рецепт котлет из куриного филе, которые получаются очень нежными и сытными.
Котлеты из куриного филе с майонезом: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса
- 0,5 л молока
- 1 ст. л. сушеного молотого сладкого перца без горки
- 4 зубчика чеснока крупного размера
- 300 г репчатого лука
- 2 ст. л. майонеза
- 6 мякишей белого хлеба или батона
- 40 г сливочного масла с высоким процентом жирности
- соль по вкусу
- 1 куриное яйцо
- черный молотый перец по вкусу
- свежая зелень
- рафинированное растительное масло без запаха для жарки
Способ приготовления:
- Очистите лук, нарежьте. Пропустите через пресс чеснок и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета.
- Мякиш хлеба залейте 500 мл молока и оставьте его напитываться.
- Курицу вместе с кожицей нужно перекрутить в мясорубке. Так же поступаем с луком, чесноком и отжатым хлебным мякишем. Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Добавьте майонез, зелень и перемешайте.
- Чтобы фарш не прилипал к рукам, возьми немного пшеничной муки. Сформируй небольшие котлетки и обжарьте с каждой стороны в разогретом масле на сковороде.
Добавим, что сегодня актуальным является вопрос, как испечь хлеб в домашних условиях. Рецептом хлеба на 2 вида муки "Телеграф" делился ранее. Также, если вы любите оладьи, но у вас нет времени долго возиться с их приготовлением, то рецепт быстрых оладушек на кефире вам очень пригодиться в непредвиденных обстоятельствах.
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